NASA'nın aracı Mars'ta buldu: Daha önce tespit edilmemişti

07 Kasım 2021 Pazar, 10:24

Pazartesi günü Nature Astronomy adlı akademik dergide yayımlanan çalışmaya göre, yeni bulunan karbon bazlı bileşikler Mars'ta yaşam olduğuna dair kesin kanıt sunmasa da keşif aracının sondaj gerektirmeyen yerleşik deney tekniğinin gelecekteki uzay keşif görevlerinde organik molekülleri aramak için etkili bir yöntem olabileceğine işaret ediyor.

Ağustos 2012'de Mars'a inişinden bu yana, Curiosity keşif aracının ana görevlerinden biri Kızıl Gezegen'in Gale Krateri'ndeki eskiden yaşanabilir ortamlarında organik moleküllerin ve yaşam belirtilerinin izlerini aramaktı.

Fakat NASA'daki bilim insanları tam da Mars'taki Sharp Dağı'nın tabanındaki kayalarda organik moleküllerin varlığını test etmek için "ıslak kimya" deneylerini ilk kez gerçekleştirmeye hazırlanırken aracın matkabı kırıldı ve görev belirsizliğe düştü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; bilim insanları bunun üzerine kayaları delmek ve toz haline getirmek yerine keşif aracının Kızıl Gezegen'deki Bagnold Kumulları'ndan topladığı bir miktar gevşek kumdaki organikleri test etmek amacıyla "ıslak kimya laboratuvarı" için yenilenmiş bir sistem geliştirdi.

NASA'ya göre bu değişiklik hayatiydi çünkü yerleşik keşif aracı deneyinde her biri sadece bir kez kullanılabilecek yalnızca 9 kap çözücü madde vardı.

Eser miktardaki organik bileşikler Mars'ta ısıtıldığında kolayca parçalanabileceğinden çözücüler, molekülleri türetilmiş formlara dönüştürerek parçalamadan kimyasal analiz yapma imkanı sağlar.

Araştırmacılar deney sonucunda gevşek kum örneklerinde kimyasal olarak türetilmiş benzoik asit ve amonyak buldu.

Testler ayrıca fosforik, fenol, nitrojen taşıyan birkaç molekül ve "ve henüz tanımlanamayan yüksek moleküler ağırlıklı bileşikler" dahil başka moleküllerin varlığına işaret etti.

Bilim insanları, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden astro-biyolog Maëva Millan'nın öncülük ettiği çalışmada "Mars'taki bu türetme deneyi Mars örneklerinde bulunan moleküller yelpazesini genişletti ve biyotik veya prebiyotik bağlantılara sahip polar organik moleküllerin daha derinlemesine aranması için güçlü bir araç olduğunu ortaya koydu" dedi.

Dünya'dan çalışan NASA mühendisleri Mars keşif aracı Curiosity'nin matkabını kullanmadıkları bir yıldan uzun bir sürenin ardından nihayet 2018'de matkabı tamir etmeyi başarmış ve Mars yüzeyinden daha fazla örnek toplanmasına olanak sağlamıştı.

Testten daha fazla sonuç bekleniyor. Curiosity keşif aracının topladığı örnekleri almak için 2030'da Kızıl Gezegen'e gidecek göreve dair çalışmalar da sürüyor.