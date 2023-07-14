NASA'nın Ay'a gidecek astronotlarına özel araçları tanıtıldı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:11

NASA, Artemis göreviyle Ay'a gidecek astronotları uzay araçlarına taşıyacak ve aynı zamanda ajansın tarihine de saygı duruşu niteliği taşıyacak özel araçları tanıttı.

Bu özel araçları üretme ihalesini kazanan Kaliforniya merkezli Canoo Technologies, tamamen elektrikli, mürettebat taşıyıcı üç "astrovan"ı NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne salı günü teslim etti.

NASA'dan yapılan açıklamada "çevre dostu" bu araçların, gelişmiş Orion mürettebat yaşam sistemi uzay giysileri içindeki 4 astronotun yanı sıra bir uzay giysisi teknisyeni dahil destek personelini de taşımak üzere tasarlandığı belirtildi.

TASARIM UNSURLARI YARATICI BİR EKİP TARAFINDAN SEÇİLDİ

Minibüsler, NASA'nın Artemis görevleri için belirlediği benzersiz özelliklere uygun biçimde tasarlandı ve Ay'a gerçekleşecek fırlatma öncesinde 39B no'lu Fırlatma Platformu'na giderken kullanılacak özel ekipmanlar için de yer sağlandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre araçların aynı zamanda NASA'nın insanlı uzay uçuşu ve uzay keşfi çabaları mirasına da saygı duruşunda bulunduğunu belirten ajans, araçların iç ve dış çizgileriyle renkleri gibi tasarım unsurlarının yaratıcı bir ekip tarafından seçildiğini de ekledi.

Aralarında NASA'nın Houston'daki Astronot Ofisi ve Artemis fırlatma direktörünün de bulunduğu temsilciler, Canoo'nun geçen nisanda üretimi için sözleşme imzaladığı aracın tasarımına dair görüşlerini bildirdi.

NASA'nın Artemis fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, "Canoo ve NASA temsilcilerimiz arasındaki iş birliği, mürettebatın Ay'a yolculuğu öncesinde platforma giden yolda güvenliği ve konforuna odaklandı" dedi.

Bu yeni araçları gören herkesin, mürettebatlı Artemis görevlerinin bu yeni girişimi için duyduğum gururla aynı şeyi hissedeceğinden hiç şüphem yok

Artemis II, Artemis programı kapsamında 4 astronotu Ay'ın yörüngesine gönderecek ve tekrar eve getirecek ilk mürettebatlı görev olacak.

NASA görev öncesinde, astrovan filosunun "astronot eğitim tatbikatları" için uzay üssünde kullanılacağını açıkladı.

Artemis II'nin fırlatılışını, NASA'nın Ay'a ilk kadının ve beyaz olmayan ilk insanın ayak basmasını ve gelecekte daha fazla Ay yüzeyi görevinin önünü açmasını planladığı Artemis III görevi izleyecek.