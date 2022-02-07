NASA'nın eski yöneticileri Ay'ın çevresinde karakol kuracak

07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Mayıs ayında NASA'dan emekliye ayrılan Jurczyk, kendi uzay girişimi Quantum Space'i kurdu. Girişimin ilk hedefi, gelecekteki uzay görevlerinde işlevli olacak bir karakol inşa etmek.

Maryland merkezli girişimden 3 Şubat'ta gelen açıklamada uzay araçlarına ev sahipliği yapacak platformun Birinci Lagrange Noktası (L1) adı verilen bölgeye kurulacağı ifade edildi.

L1, iki cismin merkezlerini birleştiren hat üzerinde, iki cismin arasında ama daha hafif olan cisme daha yakın bir noktada yer alan varsayımsal bir bölge.

Uzay firması bu bölgedeki kütle çekim kuvvetlerinin uzay platformunun sabit kalmasını sağlayacağını belirtiyor. Bu nokta Ay yüzeyinden yaklaşık 60 bin kilometre mesafede yer alıyor.

Şirkete göre bu karakol, internet, iletişim ve navigasyon hizmeti sağlama, veri toplama, uzay araçlarına yakıt ikmali ve yapıların montajlanması gibi çeşitli görevlerde kullanılabilecek.

Firma karakola gerekli donanımları ve yükü taşımak için bir de uzay aracı geliştiriyor. Nihayetinde bölgede birden fazla uzay karakolunun hizmet vermesi hedefleniyor.

Teknoloji sitesi The Verge'e konuşan Jurczyk, "Önümüzdeki 10 yıl içinde bölgede özellikle Artemis kaynaklı çok fazla hareketlilik olacağını biliyoruz" dedi.

NASA, Artemis adını verdiği görev kapsamında 2026'da Ay'a yeniden insan göndermeyi planlıyor. Bu da 1972'de sona eren Apollo programının ardından Ay'a ilk kez insanlı görev yapılacağı anlamına geliyor.

Quantum Space'in kuracağı ilk karakolun da 2025 veya 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

NASA, Artemis görevi kapsamında Ay yörüngesine astronotların barınacağı yeni bir uzay istasyonu kurmayı da planlıyor. Quantum Space'in karakolu ise yalnızca insanlara değil, uzay araçlarına ev sahipliği yapacak.

Şirket, bu tür karakolların mevcut teknolojiyle inşa edilebileceğine inanıyor. "Geliştirmemiz gereken yeni bir teknoloji yok" diyen Jurczyk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu teknolojilerin birçoğu NASA tarafından zaten geliştirildi. Biz de NASA'dan ve diğer devlet kurumlarından lisans alabiliriz."

Quantum Space'in üç kurucu ortağından biri olan Jurczyk, firmadaki tek NASA emeklisi değil.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde keşif ve uzay hizmetleri bölümünün eski şefi Ben Reed de şirketin ortakları arasında yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe