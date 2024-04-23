NASA'nın Mars helikopterinin uçuş haritası paylaşıldı

Mars helikopteri Ingenuity artık aktif olarak görevde değil ancak NASA, Mars'taki uçuş haritasını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:47
NASA'nın Mars helikopterinin uçuş haritası paylaşıldı
Abone Ol google-news

NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity bu yılın başlarında pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirmişti. Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak olmasıyla gündeme gelmişti. 

NASA INGENUITY İÇİN UÇUŞ HARİTASI PAYLAŞTI

NASA aracın yaptığı 72 farklı uçuşu, mesafeyi ve rotayı gözler önüne seren bir video yayınladı. 

İşte yayınlanan o video:


Ingenuity haberleri NASA Ingenuity haberleri NASA haberleri

İlgili Haberler

Uzay çalışmalarında tarihi adım: İnsanlık Mars'ın ötesine geçiyor!

Uzay çalışmalarında tarihi adım: İnsanlık Mars'ın ötesine geçiyor!
NASA, Mars'tan düşük maliyetli kaya örnekleri getirmek istiyor

NASA, Mars'tan düşük maliyetli kaya örnekleri getirmek istiyor
NASA, Mars'ta olası kurumuş bir nehri araştırmaya başladı

NASA, Mars'ta olası kurumuş bir nehri araştırmaya başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yaptı

Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yaptı
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Galatasaray maçı öncesi... Adana Demirspor'dan Luis Nani kararı!

Galatasaray maçı öncesi... Adana Demirspor'dan Luis Nani kararı!
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
'İlk ve Son' dizisinden Selahattin Paşalı’ya teklif

'İlk ve Son' dizisinden Selahattin Paşalı’ya teklif
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
İrfan Can Kahveci'den penaltı tepkisi! 'Anlam veremiyorum'

İrfan Can Kahveci'den penaltı tepkisi! 'Anlam veremiyorum'
Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’

Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’