NASA'nın Mars helikopterinin uçuş haritası paylaşıldı

NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity bu yılın başlarında pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirmişti. Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak olmasıyla gündeme gelmişti.

NASA aracın yaptığı 72 farklı uçuşu, mesafeyi ve rotayı gözler önüne seren bir video yayınladı.

İşte yayınlanan o video:

Fly into #NationalAviationDay with Ingenuity!@NASAPersevere captured this video during the #MarsHelicopter’s 54th flight as the rotorcraft hovered 16 feet (5 m) above the surface and rotated to the left before landing again. pic.twitter.com/y2ay2dKZa7