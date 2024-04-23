NASA'nın Mars helikopterinin uçuş haritası paylaşıldı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:47

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:47

NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity bu yılın başlarında pervanelerinden birinin hasar görmesi nedeniyle acil iniş gerçekleştirmişti. Başka bir gezegende uçak ilk araç olarak tarihe geçen Ingenuity, bundan sonra uçamayacak olmasıyla gündeme gelmişti.

NASA INGENUITY İÇİN UÇUŞ HARİTASI PAYLAŞTI

NASA aracın yaptığı 72 farklı uçuşu, mesafeyi ve rotayı gözler önüne seren bir video yayınladı.

İşte yayınlanan o video: