NASA açıkladı: Bir karadeliğe düşerseniz ne olur?

NASA'nın yeni simülasyonu, süper kütleli bir kara deliğe düşmenin detaylarını ve etkilerini gözler önüne seriyor. Bu simülasyon, Discover süper bilgisayarının gücünü kullanarak kara deliğin olay ufkuna yaklaşma deneyimini canlandırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:05
NASA açıkladı: Bir karadeliğe düşerseniz ne olur?
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Evrenin derinliklerindeki en büyüleyici ve gizemli fenomenlerden biri olan kara delikler, uzun süredir hem bilim insanlarını hem de halkı büyülemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz beş yıl içinde ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekebilmemizle birlikte, bu esrarengiz yapılara olan ilgi daha da arttı. Ancak, NASA'nın son teknolojiyi kullanarak hazırladığı yeni bir simülasyon, kara deliklerin şaşırtıcı doğasına dair bilgilerimizi genişletiyor ve bizlere adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi bir deneyim sunuyor.

KARADELİĞE DÜŞMEK NASIL HİSSETTİRİR?

6 Mayıs'ta YouTube üzerinden yayınlanan bu animasyon, süper kütleli bir kara deliğin karanlık uçurumuna düşmenin nasıl bir his olacağını gözler önüne seriyor.

Videoda, Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan ve Güneşimizden 4,3 milyon kat daha büyük kütleye sahip olan dev bir kara deliğe yaklaştığımızı izliyoruz. Olay ufkuna, yani geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşırken, etrafımızdaki manzara değişmeye başlıyor ve ışık, kara deliğin etkisiyle adeta bükülüyor.

Everything looks warped and becomes distant once you get sucked in. (NASA)

5 GÜNDE TAMAMLANDI

NASA'nın İklim Simülasyonu Merkezi'nde bulunan Discover süper bilgisayarının yalnızca yüzde 0,3'lük bir kısmını kullanarak beş günde tamamlanan bu animasyon, 10 terabyte'tan fazla veriyi işlemek zorunda kalan bir dizüstü bilgisayarla 10 yıldan fazla sürecek bir işlemi kapsıyor. 

Sussex Üniversitesi'nden Fizik Profesörü Xavier Calmet'in de açıkladığı gibi, bir kara deliğin çekim gücü o kadar yoğun ki, bu süreçte 'spaghettification' denilen bir fenomen yaşanıyor. Bu durum, cisimlerin uzun makarna şekline dönüşerek güçlü çekim kuvveti tarafından parçalanması anlamına geliyor.

NASA'nın sağladığı bu görsel simülasyon, bir kameranın olay ufkuna çok yaklaşıp sonra tekrar uzaya fırlatıldığı senaryoyu canlandırıyor. Bu sürükleyici deneyim, bir kara deliğe bu kadar yaklaşılabileceği bir durumda ne göreceğimizi ve hissedeceğimizi hayal etmemizi sağlıyor.


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