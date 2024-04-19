NASA'ya göre Çin uzaydaki askeri faaliyetlerini gizliyor

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:33

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:33

Sky News'ün haberine göre, Nelson, Capitol Hill'de Kongre üyelerine Çin'in uzay faaliyetlerine ilişkin konuştu. Nelson, Çin'in özellikle son 10 yılda uzay alanında olağanüstü ilerleme kaydettiğini ancak bu ilerlemeyi çok gizli şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.

"(Çin'in) Sivil uzay programı olarak adlandırdığı pek çok şeyin askeri program olduğuna inanıyoruz." diyen Nelson, Pekin yönetiminin bu programları kullanarak uzaydaki askeri varlığını gizlediğini öne sürdü.

Nelson, Çin'in bu sayede uzay kabiliyetlerini güçlendirdiğini kaydederek ABD'nin "uyanık kalması" gerektiğini söyledi.

İki ülkenin bu konuda yarış içinde olduğunu ve bu yarışta ABD'nin Çin'den önce Ay'a gitmesi gerektiğini belirten Nelson, "Çin'in ABD'den önce Ay'a gitmesi durumunda uzayın bazı bölgelerini kendi toprağı olarak talep edebileceğini" ifade etti.

Çin, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı, 2050'ye kadar ise Ay'da tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor.