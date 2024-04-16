İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:18

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:18

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023’te fırlatılan gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiği aktarıldı.

Yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli olduğu söylenen İMECE Uydusu'na ek olarak 8 Temmuz 2024 tarihinin de kritik olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderilecek. Bu şekliyle belirtildiği kadarıyla Türkiye, dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacak.