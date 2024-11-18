Neden böyle olduğu bilinmiyor; hızla kilo verebilirsiniz

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:30

Kanada’nın Hudson Körfezi’nde yer çekimi küresel ortalamadan biraz daha zayıf ve bilim insanları, 1960’lardan beri bu anormalliğin üzerinde çalışıyor.

Bu anomali, o bölgeye seyahat ederseniz, muhtemelen istediğiniz şekilde olmasa da, anında kilo vermenize neden olabiliyor.

Bu değişim, Dünya’nın kütlesinin her yerde mükemmel bir şekilde dağılmaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Hudson Körfezi’nde yerçekimi, Dünya’nın ortalamasından yaklaşık yüzde 0,004 daha az ve bu farkın tespit edilebilmesi için oldukça hassas ölçümler yapılması gerekiyor.

KONUYU AÇIKLAMAYA ÇALIŞAN İKİ TEORİ BULUNUYOR

Chip'in yer verdiğine göre bilim insanları bu yerçekimi anomalisini açıklamak için iki ana teori öneriyorlar. Bunların ilki Buzul Çağı’na kadar geri gidiyor. Yaklaşık 20.000 yıl önce, 3 kilometreden kalın devasa bir buzul olan Laurentide Buz Tabakası Kuzey Amerika’nın çoğunu kaplıyordu. Bu devasa buz tabakası, altındaki toprağı sıkıştırarak Dünya’nın kabuğunu aşağı itti.

Buz Devri'nin sonunda buz hızla erimiş olsa da tabakanın ağırlığı altında ezilen kabuk aynı hızda iyileşmedi. Günümüzde bile hala yılda yaklaşık 12 milimetrelik bir hızla geri tepiyor ancak orijinal konumuna tamamen dönmesi için 300 bin yıl daha gerekebilir. Dev buz tabakasının yarattığı ve binlerce yıldır eski haline dönmeye çalışan bu “çukur” Hudson Körfezi bölgesinde kütlenin daha az olması anlamına geldiği için oluşturduğu daha zayıf yerçekimiyle bu anomalinin sebebi olabilir. Yerçekimi Dünya’nın yüzeyini sürekli olarak yeniden şekillendirdiğinden dolayı bu teori oldukça mantıklı gözüküyor.

İkinci teori

İkinci teori ise Dünya’nın derinliklerindeki hareketleri içeriyor. Kabuğun altında Dünya’nın mantosu bulunur. Erimiş kaya tabakası uzun süre boyunca, Dünya’nın çekirdeği tarafından ısıtılan akıntılarda hareket eder. Bu akıntılar kabuğun itilmesi ve çekilmesiyle üzerindeki kara tabakasını da etkiler.

Hudson Körfezi’nde bu aşağı doğru çekim, bölgenin kütlesini azaltarak daha zayıf bir kütle çekim kuvveti yaratıyor ve böylece bilim insanlarının ilk kez 1960’larda fark ettiği kütle çekim anomalisine neden oluyor olabilir.

2002 yılında incelenen uydu verileri, her iki teorinin de doğru olabileceğini söylüyordu. Hudson Körfezi’nin daha düşük yerçekimi, kabuğun Buzul Çağı’ndan sonra kendi haline dönmesinin daha yavaş gerçekleşmesi ve yüzeyin altındaki manto akıntılarının birleşiminden kaynaklanmakta. Kabuk tamamen eski formuna kadar çıktıktan sonra bile bu bölgede muhtemelen bir miktar yerçekimi farkı kalacaktır.