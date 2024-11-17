Gökbilimciler, gizemli 'Kızıl Galaksiler' keşfetti

Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 17.11.2024 - 11:07

Gökbilimciler tarafından keşfedilen “kızıl galaksiler”, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan bakıldığında ürpertici, kan kırmızısı parlayan gözler gibi görünüyor.

“Kızıl Canavarlar” olarak adlandırılan bu galaksilerin her biri neredeyse Samanyolu kadar büyük olduğu ve “Büyük Patlama”dan (Big Bang) sonraki ilk milyar yıl içinde bir araya geldikleri belirtildi.

Keşfedilen galaksiler, araştırmacılara evrenin erken dönemlerinde yıldız oluşumunun daha önce düşünülenden çok daha verimli olduğunu göstererek mevcut galaksi oluşumu modellerine meydan okudu. Bu araştırmaya kadar, tüm galaksilerin, gazı yerçekimine bağlı yapılara hapseden büyük karanlık madde haleleri içinde kademeli olarak oluştuğuna inanılıyordu.

Bath Üniversitesi Profesörü Stijn Wuyts, “Galaksi evrimindeki birçok süreç, gazın yıldızlara ne kadar verimli bir şekilde dönüşebileceği konusunda hız sınırlayıcı bir adım atma eğilimindedir, ancak bir şekilde bu Kızıl Canavarlar bu engellerin çoğundan hızla kaçmış gibi görünüyor” dedi.

Keşif, gözlemler için teleskobun benzersiz araçlarını kullanan James Webb Uzay Teleskobu FRESCO araştırma programının bir parçası olarak yapıldı.

Araştırmacılar, teleskobun Yakın Kızılötesi Kamerasını ya da NIRCam'i kullanarak galaksilerin uzaklıklarını ve özelliklerini, kendilerini oluşturan ışık dalga boylarında inceleyebildiler. Teleskobun yetenekleri gökbilimcilerin tozun gizlediği alanlara bakabilmelerini sağladı.

“Kırmızı Canavarlar”ın, aynı çağdaki daha düşük kütleli galaksilerden ya da kozmik tarihin daha sonraki zamanlarındaki sıradan galaksilerden neredeyse iki kat daha verimli bir şekilde yıldız oluşturduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarı Dr. Mengyuan Xiao, “Bu sonuçlar, Evren'in erken dönemlerindeki galaksilerin beklenmedik bir verimlilikle yıldız oluşturabileceğini gösteriyor. Bu galaksileri daha derinlemesine inceledikçe, Evren'in en erken dönemlerini şekillendiren koşullara dair yeni bilgiler sunacaklar. Kızıl Canavarlar, Evren'in erken dönemlerine ilişkin araştırmalarımızda yeni bir dönemin sadece başlangıcıdır” dedi.