Neptün'te ve Uranüs'te gizli okyanuslar mı var?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 18:01

Güncelleme: 03.12.2024 - 18:01

Uranüs ve Neptün yakında güneş sisteminde su bulunan yeni gezegenler olarak kayıtlara geçebilir. Bilim insanları, uzun süre Jüpiter ve Satürn'ün ihtişamı tarafından gölgede bırakılan bu iki gezegenin kalın, mavimsi atmosferlerinin altında geniş gizli okyanuslar barındırabileceğine inanıyor.

Chip'in aktardığı bu teori, Uranüs ve Neptün'ün içlerinde petrol ve su gibi farklı katmanlar barındırdığını öne süren son bilgisayar simülasyonlarıyla ortaya çıktı. Bazıları, hidrojen-helyum atmosferlerinin altında, yaklaşık 5.000 mil derinliğe kadar uzanan devasa bir su okyanusu olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar, bu gizli okyanusun altında, sıkıştırılmış hidrokarbonlardan oluşan başka bir katmanın, yani karbon, nitrojen ve hidrojenin bir karışımının var olduğunu varsayıyorlar.

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Araştırmacılar bu katmanlı yapının bu gezegenlerin içindeki aşırı sıcaklık ve basıncın bir sonucu olduğuna inanıyor. Bu aşırılıklar, Dünya'nın iç kısmıyla keskin bir tezat oluşturan elementlerin karışmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Uranüs'ü ve Neptün'ü keşfetmeye henüz çok yakın değiliz ama bu yeni bilgiler ışığında yakında bu gezegenlere de robotik sondalar göndermek için çalışmalar başlayacak gibi görünüyor.