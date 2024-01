Yeni bir bilimsel araştırma, Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerini ortaya çıkardı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:47

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:47

BBC

İngiliz gökbilimciler tarafından yürütülen bir araştırma, Neptün ve Uranüs gezegenlerinin renkleri hakkındaki fikirlerimizin yanlış olduğunu ortaya koydu.

1980'lerde yapılan bir uzay çalışmasından elde edilen görüntüler Neptün'ün masmavi, Uranüs'ün ise yeşil olduğunu gösteriyordu.

Ancak yapılan bir araştırma, iki gezegenin de yeşilimsi mavinin benzer tonlarında olduğunu keşfetti.

Neptün'ün daha önceki görüntülerinin, gezegenin atmosferinin ayrıntılarını göstermek için geliştirildiği ve bunun da gerçek rengini değiştirdiği ortaya çıktı.

Edinburgh Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Catherine Heymans BBC Radio 4'ün Today programına yaptığı değerlendirmede, “Neptün'ün atmosferinde görebileceğiniz özellikleri ortaya çıkarmak için maviyi vurguladılar ve bu yüzden görüntü oldukça mavi görünüyor, ancak gerçekte Neptün aslında Uranüs'e oldukça benziyor” dedi.

Araştırmayı yöneten Oxford Üniversitesi'nden Profesör Patrick Irwin'e göre gökbilimciler, modern görüntülerin çoğunun iki gezegenin gerçek renklerini tam olarak yansıtmadığını uzun zamandır biliyordu.

Prof. Irwin, “Doygunlaştırılmış bu yapay renk o zamanlar gezegen bilimciler arasında biliniyor olsa da - ve görüntüler bunu açıklayan başlıklarla yayımlanmış olsa da - bu ayrım zamanla kayboldu” dedi.

İngiltere Kraliyet Astronomi Topluluğu (RAS) Direktör Yardımcısı Dr. Robert Massey, görüntülerin zenginleştirilmesinin astronomi araştırmalarında normal bir prosedür olduğunu ifade etti.

Massey, “Bir astronomi görüntüsüne bakıp da onun geliştirilmiş olduğunu düşünmemek aptallık olur. Öyle olmak zorundalar, çünkü bir şeyleri görebilmek için bu şekilde işleniyorlar. Bunu halktan saklamak için herhangi bir komplo kurulmuş değil" dedi.

Prof. Irwin ve ekibi orijinal verileri işleyerek hem Neptün hem de Uranüs'ün renginin “şimdiye kadarki en doğru temsili” olduğu iddia edilen görüntüyü elde etti.

Renklerin yanlış temsili ilk olarak, NASA’nın Voyager 2 uzay aracı misyonu tarafından her iki gezegenin çekilen görüntülerinin üç ayrı renkte kaydedilmesi nedeniyle ortaya çıktı.

Bu görüntüler birleştirildi. İki gezegenin de bulutları ve rüzgarlarındaki ayrıntıları ortaya çıkarmak için kontrast da güçlü bir şekilde artırıldı. Her iki işlem de Neptün’ü gerçekte olduğundan daha mavi yaptı.

Söz konusu bu çalışmada araştırmacılar Hubble Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu üzerindeki Çok Birimli Spektroskopik Gezgini’nden elde edilen verileri kullandı.

Her iki araçtaki piksellerin her biri sürekli renk spektrumu özelliği sunuyor. Bu da araştırmacıların her iki gezegenin gerçek renklerini üretmelerini sağlıyor.

Yapılan analizler, Uranüs ve Neptün'ün yeşilimsi mavinin benzer bir tonu olduğunu ortaya koysa da araştırmacılar küçük bir fark buldu. Neptün'de, daha ince bir pus tabakasından kaynaklanan hafif bir mavilik daha var.

Monthly Notices of the RAS dergisinde yayımlanan araştırma Uranüs'ün kutuplarından birinin Güneş'e dönük olduğu, yaz ve kış aylarında biraz daha yeşil göründüğünü gösterdi. Ancak ilkbahar ve sonbaharda, Güneş ekvatorun üzerindeyken, daha mavi bir tonu var.