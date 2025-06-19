Netflix, Fransa'da canlı TV kanallarını da gösterecek

Netflix aldığı bir kararla sadece Fransa özelinde canlı televizyon kanallarını gösterecek. Fransa'daki medya zinciri TF1 Group ile yaptığı anlaşma sonucu TF1'e bağlı televizyon kanalları Netflix'te canlı yayınlanacak. Tıpkı kablolu yayın gibi.

Gelecek yılın yaz döneminde hayata geçmesi beklenen hamlenin Fransa'daki kullanıcıları platformdan hiç ayrılmadan ya da ekstra ücret ödemeden farklı kanalları izlemesi hedefleniyor.

Netflix CEO'suna göre bu türünün ilk örneği. Her ne kadar ilk örnek olsa da platformdaki kullanıcıların buna nasıl tepki vereceği bilinmiyor. Zira kablolu TV ya da canlı kanallardaki içeriklerden kaçmak isteyenler dijital platformlara abone olmayı tercih ediyordu. Bu her ne kadar kullanıcı çekecek bir hamle gibi dursa da halihazırda abonesi olan kullanıcıları kaçırabilir.