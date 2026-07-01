Netflix interaktif korku oyunu Unhinged'ı yayınladı

Outlast benzeri hayatta kalma korku oyunlarından ilham alınan bir hikaye sunan Unhinged, interaktif bir oyun deneyimi sunuyor. Platformun içinden direkt oynanabilen oyun yaklaşık 30 dakikalık bir oynanışa sahip.

30 Haziran'da yayınlanan oyunda karakterimiz, fırtınalı bir akşamda apartman binasında zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyuncular olarak biz de oyunu telefonumuzu kumanda olarak kullanarak oynayabiliyoruz.

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Klasik korku filmlerinde olduğu gibi şiddetli bir fırtınanın ardından elektriği kesilen Ava, evindeki katilden kaçmaya çalışıyor. Oyuncular telefonlarını aynı zamanda el feneri olarak kullanabiliyor. Ava arkadaşı Claire ve bina yöneticisi Ben ile arama ve mesajlaşma ile iletişimde kalıyor ve katilden kaçmaya çalışıyor.

Ana karakter Zoe Kravitz ve Ava'yı seslendiriyor. Diğer başroller arasında Claire karakterine Stranger Things'ten bildiğimiz Sadie Sink ses veriyor ve oyun dünyasının gediklerininin oldukça aşina olduğu Troy Baker da telefonun ardındaki Ben'i seslendiriyor.

Oyun, Variety'nin haberine göre David Fincher ve 'Weapons' filminin yönetmeni Zach Cregger ile yapılan gizli bir işbirliğinin sonucu olarak karşımıza çıktı.

Unhinged, Almanya, ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerde aynı anda yayınlandı ancak henüz Türkiye'de erişime açılmadı.