Yeni Netflix dolandırıcılığı kol geziyor! Dikkatli olmalısınız
Netflix de dolandırıcıların kullandığı yöntemlerde yer almaya başladı. Sahte e-postayla "90 Gün Ücretsiz Netflix" sunan dolandırıcılar kart bilgilerini çalıyor.
Dolandırıcıların yöntemleri dur durak bilmiyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla yaklaşık 3 aylık ücretsiz Netflix aboneliği vadeden sahte bir e-posta hazırlayan kötü niyetli kişiler, kredi kartı bilgilerini çalmayı hedefliyor.
NETFLIX DOLANDIRICILIĞINDAN KORUNUN
Netflix kullanıcılarına sanki yeni bir teklifmiş gibi sunulan bu e-postada 90 gün boyunca ücretsiz bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği söyleniyor. 'Extend for Free' seçeneğine yönlendiren bu sahte teklif, kişilerin internet sitesine gidip kredi kartı bilgilerini girmesine neden oluyor ve elbette bu teklif tamamen sahte.
Kullanıcılar, ücretsiz Netflix kullanacaklarını sanarken, kredi kartı bilgilerini giriyor ve bilgiler kötü niyetli kişilerin ellerine geçiyor.
Bunun önüne geçmek için kullanılan e-posta adresinin ismine bakmak bazen yeterli olabiliyor. Netflix'in resmi e-posta adresiyle kıyasladığınızda size gelen e-postanın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamanız mümkün oluyor.
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