Xbox Game Pass'e haziranda gelecek oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass için her ay bazı oyunlar geliyor ve bazı oyunlar platformdan ayrılıyor. İşte haziran ayında gelecek ve ayrılacak oyunlar:
Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine haziran ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre 3 yeni oyun listeye dahil olurken 5 yeni oyun platformdan ayrılıyor.
Liste haziran ayının ikinci haftasından sonra tekrar güncelleniyor. Yani haziranın son haftalarında eklenecek oyunlar da ilerleyen günlerde belli olacak.
XBOX GAME PASS İÇİN HAZİRAN AYINDA GELECEK OYUNLAR
Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni haziran oyunları sıralandı.
Buna göre Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar;
- Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran
- Rolling Hills - 4 Haziran
- Still Wakes the Deep - 18 Haziran
Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar;
- The Bookwalker: Thief of Tales
- Bramble: The Mountain King
- High on Life
- Rune Factory 4 Special
- Spacelines from the Far Out
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