Xbox Game Pass'e haziranda gelecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 14:35

Güncelleme: 04.06.2024 - 14:35

Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine haziran ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre 3 yeni oyun listeye dahil olurken 5 yeni oyun platformdan ayrılıyor.

Liste haziran ayının ikinci haftasından sonra tekrar güncelleniyor. Yani haziranın son haftalarında eklenecek oyunlar da ilerleyen günlerde belli olacak.

XBOX GAME PASS İÇİN HAZİRAN AYINDA GELECEK OYUNLAR

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox için yeni haziran oyunları sıralandı.

Buna göre Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar;

Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran Rolling Hills - 4 Haziran Still Wakes the Deep - 18 Haziran

Xbox Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar;