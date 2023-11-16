Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı karadeliklerin boyutunu açıkladı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:30

2023 Hong Kong Laureate Forumu (HKLF), dünya genelindeki astronomi ve diğer bilim uzmanlarının görüşlerini paylaştığı Çin'in önemli bilimsel toplantılarından biri olarak, kara delikler konusunu öne çıkardı.

Bu yılın ödül sahipleri arasında, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde devasa bir kara delik keşfederek 2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan ünlü Alman astronom ve Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi profesörü Reinhard Genzel de yer aldı.

Profesör Genzel, "Kara delikler, son derece büyük olsalar bile, çok küçüktürler. Eğer Dünya'nın olay ufkunu bir kara delik olarak düşünürseniz, bir santimetre büyüklüğünde olurdu" diyor ve HKLF 2023 kapsamında yabancı basın Interesting Engineering'e özel bir röportaj verdi.

Genzel, kara deliklerin oluşumu ve tespiti hakkında ayrıntılı bilgi verirken, bu kozmik devlerin galaksilerin merkezlerinde bulunduğunu ve galaksilerin dinamiklerini etkilediğini vurguluyor.

Ayrıca, ABD-Çin uzay yarışına dair konuşan profesör, iki süper gücün birlikte çalışabileceğine inandığını belirtiyor. Ancak, bu işbirliğinin lokal siyasi titreşimlerden izole edilmesi gerektiğini ve bunun zor bir görev olduğunu belirtti.

Genzel, "Yapabiliriz. İnsanlar birlikte çalışabilir" dedi.

Bu arada, astronomi, biyoloji ve matematik gibi alanlardan 20 bilim ödülü sahibi 200 genç bilim insanıyla birlikte gerçekleşen HKLF, 18 Kasım 2023'te Hong Kong Bilim Parkı'nda sona erecek.