Şehir hastanelerinde kara delik büyüyor

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Meclis Başkanlığı’na sunulan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Sağlık Bakanlığı bütçesi, 9 Kasım’da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlık harcamaları için 1 trilyon 650 milyar TL, sosyal yardım ve destekler için 497 milyar TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Bütçe teklifine göre bu kaynağın 83 milyar 697 TL’si şehir hastanelerine ayrılıyor. Teklifte yer alan bilgilere göre 2023’te 18 milyar 946 milyon TL ödenek verilen şehir hastanelerinin hizmet alımı nedeniyle sunduğu hizmetler için 2024’te 26 milyar 143 milyon TL bütçe teklif ediliyor. Aynı hizmet için 2025 bütçe tahmini 32 milyar 181 milyon TL, 2026 tahmini ise 36 bin 487 milyon TL.

Öte yandan şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli için ise 2023’te Hazine’den 27 milyar 716 milyon TL ödenek ayrılırken 2024 için 57 milyar 554 milyon TL bütçe isteniyor. Yatırımlarının kullanım bedeli için 2025 bütçe tahmini 65 milyar 724 milyon TL, 2026 tahmini de 62 milyar 898 milyon TL. Şehir hastanelerinin yıllar itibarıyla ödemelerine bakıldığında kamu-özel ortaklığıyla işletilen hastanelere son 5 yılda toplam 183 milyar ödenmiş olacak.

YÜZDE 108 KİRA ARTIŞI

Şehir hastanelerinin 2020’de 4 milyar 799 milyon TL olan hizmet ödemeleri, takip eden yıllarda artarak 26 milyar 143 milyon TL’ye kira ödemeleri ise 5 milyar 678’den 57 milyar 554 milyon TL’ye yükseldi. Böylelikle şehir hastanelerine ilişkin 2023-2024 hizmet ödemelerindeki artış yüzde 38, kira ödemelerinde artış yüzde 108, toplam ödemedeki artış yüzde 79 olarak gerçekleşiyor. Şehir hastanelerinin günlük maliyeti 229 milyon 307 bin TL iken, bu hastanelerde bulunan toplam 27 bin 815 yatak sayısı için yatak başına günlük maliyet 8 bin 244 TL.