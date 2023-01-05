Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin oldu

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:24

Nokia, Erensoy Bilgin'i Türkiye Ülke Müdürü olarak atadığını duyurdu. Bilgin, bu görevinde Nokia'nın Türkiye'deki operasyonlarını yönetecek ve Nokia'nın Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlayan stratejinin uygulanmasından sorumlu olacak.

NOKIA'NIN TÜRKİYE OPERASYONLARINI YÖNETECEK

Bilgin, 23 yılı telekom endüstrisindeki ileri gelen Türk şirketleri ve uluslararası şirketlerde olmak üzere, 27 yılı aşkın pazar ve müşteri deneyimini Nokia'ya taşıyor.

Bilgin, Türkiye Ülke Müdürü olarak Nokia'nın ülkedeki stratejik girişimlerine liderlik edecek. Nokia'yı telekomünikasyon sektörü kuruluşları, devlet ve düzenleyici kurumlar nezdinde temsil edecek ve Nokia'nın Türkiye'deki ülke stratejisinin yürütülmesine liderlik edecek. Nokia'nın Türkiye'deki müşterileriyle işlerini daha da büyütmeye ve bu pazarda yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacak.

Erensoy Bilgin bu görevi, Nokia'nın Endonezya Başkan Yardımcısı olarak yeni bir görev üstlenen Özgür Erzincan'dan devralacak.

Erensoy Bilgin Kimdir?

Uludağ Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erensoy Bilgin, Nokia'ya katılmadan önce Türkiye'de ve yurt dışında telekomünikasyon sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.Ocak 2011'de Türkiye'deki IRIS servis şirketinin Nokia tarafından satın alınmasının ardından Nokia'ya katıldı ve 2018 yılına kadar İRİS Telekomünikasyon A.Ş.’nin genel müdürlüğünü üstlendi. Ardından Aralık 2021'e kadar Nokia Mobil Şebekeler İş Grubu'nda Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Servis ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Bilgin, Türkiye Ülke Müdürü olarak atanmadan önce son olarak Nokia Mobil Şebekeler İş Grubu Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Bölge Direktörü olarak görev yaptı.