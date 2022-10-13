Nokia, OPPO ve OnePlus için dava açtı
Nokia, patentleri ihlal ettikleri gerekçesiyle OPPO ve OnePlus için dava açtı. Daha öncesinde iki ülke ile başlayan süreçte yasaklanan ülke sayısı artıyor.
Nokia bir süredir akıllı telefon sektöründe adını duymadığımız bir markaya dönüşmüşken, açtığı davalar ile tekrar gündeme gelmeye başladı. Her ne kadar cihazlarıyla adını zikretmesek de Nokia, 5G altyapısı üzerinde çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Hatta yayımlanan resmi raporlara göre bu yatırımların 129 milyar euro gibi yüksek seviyelerde olduğu aktarılıyor.
NOKIA İKİ ŞİRKETİ BAŞKA ÜLKELERDE DE YASAKLATMAK İSTİYOR
Nokia daha öncesinde 5G destekli akıllı telefonlarda sahibi olduğu patentlerin ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli OPPO'ya ve OnePlus'a dava açmıştı. GSMArena'da yayımlanan habere göre Nokia iki şirketi en son Avustralya'da yasaklatmak için çalışmalara başladı.
Yapılan patent anlaşmasının geçen yıl sona ermesinin ardından OPPO'ya Avrupa ve Asya merkezli olarak dava açan Nokia, iki şirketin satışlarını özellikle Almanya'daki resmi siteleri üzerinen engellemişti. Son noktada ise Nokia, OPPO ve OnePlus'a 4 farklı ülkede 4G ve 5G patentleri özelinde dava açtı.
Bunun üzerine OPPO da Nokia'ya 9 farklı ülkede dava açarak karşılık verdi ancak bu davaların sonucunda ne olacak halen belirsiz.
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