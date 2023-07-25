Normal camdan 10 kat daha dayanıklı yeni bir cam geliştirildi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:13

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:13

LionGlass adındaki cam, çok daha çevre dostu olmasıyla da ön plana çıkıyor.

Araştırmacılar, standart soda kireç silikat camın karbon ayak izini yarıya indirmeyi vaat eden LionGlass adlı yeni bir malzeme sundular. Ayrıca bu cam, normal camdan en az 10 kat daha fazla kırılmaya dayanıklı. Yeni malzeme devrim niteliğinde olabilir.

FARKLI BİLEŞENLER VAR

Chip'te yer alan bilgilerde yeni cam karbon ayak izini iki şekilde azaltıyor. Normal cam üç bileşenin eritilmesiyle elde ediliyor: Kuvars kumu, soda külü ve kireç taşı. Soda külü sodyum karbonat, kireçtaşı ise kalsiyum karbonattır. Eridiklerinde karbonatlar parçalanarak atmosfere karbondioksit salarlar. LionGlass'ta ise bu bileşenler ortadan kaldırılmış durumda.

Ancak asıl sera gazı emisyonu gerçek erimeden kaynaklanıyor. Kum, kül ve kireçtaşını eritecek sıcaklıklara ulaşmak için çok fazla enerji gerekiyor. LionGlass daha düşük sıcaklıklarda üretilebiliyor ve sıcaklığı 300 ila 400 °C düşürmek enerji tüketimini yüzde 30 oranında azaltıyor.

Normal soda kireç silikat cam 0,1 kilogramlık bir yük altında çatlaklar oluşturmaya başlar. İşte o zaman yüzeyde mikro çatlaklar oluşur ve sonunda zayıf noktalar ortaya çıkarak her şey kırılır. Ancak bunu test etmek için kullandıkları makine LionGlass'ı hiç etkilemedi.

Ekip şu anda farklı konfigürasyonları test ediyor ve normal camdan çok daha güçlü oldukları için LionGlass ürünlerini daha ince hale getiriyor. Bu da camı daha ucuz ve çevre dostu hale getirmenin bir başka yolu. Dünya genelinde cam üretimi her yıl en az 86 milyon ton karbondioksit üretiyor. Ekip, ürünü ticarileştirmek için ilk adım olarak patent başvurusunda bulundu.