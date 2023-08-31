Nvidia çiplerinin bazı ülkelere ihraç edilmesine kısıtlama geldi

ABD yönetiminin, Nvidia'nın bazı yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı Çin'in yanı sıra, Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil oluyor.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 00:00
Nvidia çiplerinin bazı ülkelere ihraç edilmesine kısıtlama geldi
Abone Ol google-news

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 30 Haziran 2023 ile biten çeyreğe ilişkin dosyasını sundu.

Dosyada, şirketin ABD yönetimi tarafından Orta Doğu'daki bazı ülkeler de dahil olmak üzere belirli müşterilere ve diğer bölgelere yönelik A100 ve H100 çiplerinin ihracatı için ek lisanslama gerekliliği konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Nvidia'nın sunduğu dosyada, Orta Doğu'daki hangi ülkelerin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamasından etkilendiği belirtilmedi.

Şirket geçen yıl, ABD'li yetkililerin söz konusu çipleri Çin'e ihraç etmeyi bırakmasını söylediğini açıklamıştı.


Player Alanı
nvidia Nvidia çipleri Nvidia çipleri kısıtlama

İlgili Haberler

IBM'nin tasarladığı çip insan beyni gibi çalışıyor

IBM'nin tasarladığı çip insan beyni gibi çalışıyor
Çip krizi bitmiyor! Çin'den yeni hamle

Çip krizi bitmiyor! Çin'den yeni hamle
Bir ülke daha Çin'e çip kısıtlaması getiren adımlar attı

Bir ülke daha Çin'e çip kısıtlaması getiren adımlar attı

En Çok Okunan Haberler