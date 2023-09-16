Okulların açılmasıyla çocuklara alınacak elektronik cihazların fiyatları cep yakıyor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında eğitim de bu gelişmelerden etkileniyor. Artık yardımcı ders kitaplarının yerini bilgisayarlar, akıllı cep telefonları ya da tabletler alıyor. Ders programları, ödevler ve hatta bazı dersler artık internet üzerinden veriliyor. Öğrenciler, araştırma yapmak, ders çalışmak veya ödevlerini hazırlamak için bilgisayarları kullanıyorlar. Bu durum da ailelerin eğitime ayırdığı bütçeyi katbekat artırıyor.

ÇOCUKLARA ULAŞMAK

İlköğretimden itibaren, eğitimcilerin tamamı artık velilerle dahi teknolojik cihazlar vasıtasıyla iletişim kuruyor. Çocuklar da kendi ödevlerine ve projelerine e-posta adresleri ya da okulun özel portalı aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Bu nedenle artık bilgisayar, notebook, laptop (dizüstü bilgisayar), tablet ya da masaüstü bilgisayar gibi teknolojik ürünlere her yaş ve sınıf seviyesinde ihtiyaç var. Akıllı telefonlar, çocuklara ulaşmada da büyük kolaylık sağlıyor. Bu nedenle özellikle ilköğretim sonrası dönemde talep görüyor ve ihtiyaç duyuluyor. Ancak akıllı telefonların giriş fiyat seviyeleri bile 7 bin TL’den başlıyor ve marka bellek özelliklerine göre 92 bin lirayı aşıyor. Öğrenciler için vazgeçilmez olan dizüstü bilgisayar pazarında Apple, Samsung, HP, Asus, Casper, Acer, Lenovo, Huawei, gibi markaların ürünleri ön planda. Fiyatlar ise bu grupta 10 bin TL seviyesinden başlayıp markasına ve cihazın özelliğine göre 300 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu kapsamda çocuğunuzun dersine yardımcı olacak dizüstü bilgisayar alacaksanız bunlara dikkat edin:

En iyi performans fiyat oranına ulaşmak için kullanım amacını net bir şekilde belirlemek gerekiyor.

Yalnızca ödev ya da tez hazırlamak, not tutmak, internette gezinmek, kelime işlem programları gibi basit uygulamalar kullanılacaksa giriş düzeyi özelliklere sahip bir dizüstü bilgisayar yeterli olur.

HAFİFLİK ÇOK ÖNEMLİ

Dizüstü bilgisayarı sürekli ev ve okul arasında taşıyacakları için hafif ve kompakt bir dizüstü bilgisayar seçmek öğrencilerin işini kolaylaştırır.

14 veya 15.6 inç ekran boyutuna sahip cihazları tercih edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ve kullanıcıların mavi ışığa daha fazla maruz kalmalarını önleyen modeller göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

YAPAY ZEKÂYI KULLANIRKEN DİKKAT

Gelişen teknolojiyle birlikte artık yapay zekâ sohbet robotları da eğitim hayatının içine giriyor. Birçok öğrenci ödevlerini yapay zekâ robotlarına yaptıracak gibi görünüyor. Özellikle ABD’deki öğrenciler, okulda intihal nedeniyle tartışmalara yol açan yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT için güçlü bir kullanıcı tabanı oluşturuyor. Bazı eğitimciler ChatGPT’nin öğrenciler tarafından araştırma ve yazma alıştırmaları için bir araç olarak kullanılmasını benimsiyor.