Ölülere kafa nakli yapan beyin cerrahından yeni hamle

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:37

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:37

Tartışmalı fikirleriyle dikkat çeken ve gündem olmayı başaran İtalyan beyin cerrahı Sergio Canavero, Uluslararası Cerrahi Nöroloji Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan yeni yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Yazının başlığı, ''İnsanda tümden beyin nakli: Teknik açıdan mümkün" şeklindeydi.

Kısa süre içinde tekrar gündeme gelen Canavero, yaşlı bir vücudu başarıyla gençleştirebilecek teknolojilerin geliştirilemediğini ancak beyin nakli gibi seçenekleri artık keşfetmenin zamanının geldiğini söylüyor.

"KADAVRALAR ÜZERİNDE İLK İNSAN KAFASI NAKLİ YAPILDI"

Canavero, daha önce yaptığı hayvan deneyleriyle adından söz ettirdiyse de asıl ününe ölü insanlar üzerindeki çalışmasıyla kavuşmuştu. Cerrah, 2017'de Çin'deki Harbin Tıp Üniversitesi'nde ölü insanları ameliyat ederek kafa nakli yaptığını iddia etmişti.

The Telegraph'a konuşan Canavero, "İnsan kadavraları üzerinde ilk insan kafası nakli yapıldı" demişti.

Son fikirleri ve yazısı odağında VICE News'a konuşan Canavero, "O insnalara yaptığım kafa nakli, beyin nakline doğru atılan ara adımdı" dedi ve ekledi: "İkincisi imkansız kabul edildiğinden, çok daha basit olan kafa nakline odaklanmaya karar vermiştim."

2019 yılında canlı insanlar üzerindeki ilk deneyini gerçekleştiren beyin cerrahı o dönemde de yankı uyandırmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan detaylarda cerrah yeni makalesinde, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yaygın inanışın aksine, en azından teorik olarak tam bir beyin nakli gerçekleşebilir.

"Tabii ki kadavralar üzerinde daha kapsamlı provalar ve ardından beyin ölümü gerçekleşmiş organ donörlerinde testler gerekli olacaktır" diyen Canavero sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni cerrahi aletlerin geliştirilmesi gerekecek. Uygun finansmanla, uzun süredir devam eden bir rüya sonunda gerçek olabilir.

Diğer bir yandan bu görüşler pek çok bilim çevresi tarafından onaylanmıyor. Bu yüzden tartışmaların odağına oturan beyin cerrahına karşı argümanlar sunuluyor. Beyinde farklı sinir uçları bulunuyor. Eğer sağlıklı beyne nakli yapılırsa, bağlantısı kesildiği için her ameliyatta olduğu gibi 'organ' reddi ile karşılaşılabilir. Pek çok risk var ancak bunun da ötesinde, vücut yeni beyin naklini kabul etse dahi hasta uzuvlarını hareket ettiremeyebilir yani beyin ve beden arasında kurulacak bağlantılar fonksiyonel sonuçlar doğurmayabilir.

Bunlar dışında pek çok etik tartışmaya neden olabilecek düşünce, ilerleyen dönemde de gündemde yer tutmaya devam edecek gibi duruyor.