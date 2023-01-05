Beyin kanseri tedavisinde yeni gelişme: Kanser hücresini öldürüyor ve kanseri önlüyor
Bilim insanları tarafından gen mühendisliği kullanılarak beyin kanserini öldüren ve önleyen yeni bir aşı geliştirildi.
Tıp dünyasında yeni bir mucize gerçekleşti.
Bilim insanları tarafından beyin kanserini öldüren ve önleyen yeni bir aşı geliştirildi.
Yeni aşının, her yıl ölümcül beyin kanseri teşhisi konan birçok insan için yeni bir umut kaynağı olacağı belirtiliyor.
Tedavi, kanser hücrelerini genetik olarak düzenleyerek ve onları kanser öldürücülere ve aşılara dönüştürerek hastalığın tekrarlamasını durdurmak suretiyle çalışıyor.
SONUÇLARIN "UMUT VERİCİ" OLDUĞU KAYDEDİLDİ
Tedavinin, deneme testlerinde farelerde kullanılmasının ardından başarı gösterdiği bildirildi.
ABD'li ekip sonuçları "umut verici" olarak nitelendirdi.
Boston'daki Brigham and Women's Hastanesi'nden Dr. Khalid Shah, tedaviye yönelik daha fazla araştırma yapılması gerektiğini savunarak, "Gen mühendisliğini kullanarak, tümör hücrelerini öldüren ve hem birincil tümörleri yok etmek hem de kanseri önlemek için bağışıklık sistemini uyaran bir terapötik geliştirmek üzere kanser hücrelerini yeniden tasarlıyoruz" dedi.
ABD BAŞKANI BİDEN'IN OĞLU BEAU DA BEYİN KANSERİNDEN ÖLDÜ
Beyin kanserinin önceden bir tedavisi olmadığı belirtilirken, bu kansere yakalanan milyonlarca kurban arasında The Wanted yıldızı Tom Parker, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Beau ve Yazar Mary Shelly'nin bulunduğu biliniyor.
Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 2.500 glioblastoma vakası teşhis edildiği ve hastaların yalnızca yüzde 7'sinin hayatta kaldığı söyleniyor.
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