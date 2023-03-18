Ölümsüz olmak istiyorsanız sadece 7 yıl daha dayanmanız yeterli

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 11:25

Bilgisayar bilimcisi ve fütürist Ray Kurzweil, insanlığın ölümsüzlüğe ulaşacağı ve yapay zekanın (AI) tekilliğe kavuşacağı zamanı tahmin eden özel zaman çizelgeleri hazırladı. Eğer tahminleri doğru çıkarsa, sonsuza dek yaşama şansınız için önümüzdeki yedi yılı atlamanız yeterli olabilir.

DAHA ÖNCE DE DOĞRU TAHMİNLERDE BULUNMUŞTU

Kurzweil, 1990'da bir bilgisayarın 2000 yılına kadar insan dünya satranç şampiyonlarını yeneceğini doğru bir şekilde tahmin etmesi, taşınabilir bilgisayarların ve akıllı telefonların yükselişi, daha fazla kablosuz teknolojiye geçiş ve internetin muazzam yükselişi belli olmadan önce yükseleceğini öngörmesi ile teknoloji hakkında tahminlerde bulunma konusunda makul bir geçmişe sahip.

2010 yılında, nasıl ilerlediklerini görmek için 20 yıl önce yaptığı tahminleri de gözden geçirdi. O incelemede, 1990'da 2010'a giden yıllarla ilgili yaptığı 147 tahminden 115'inin “tamamen doğru” olduğunu, diğer 12'sinin temel olarak doğru olduğunu ve yalnızca 3'ünün tamamen yanlış olduğunu söyledi. Elbette, 2009 yılına kadar sürücüsüz araçların kullanımda olacağı gibi bazı tahminleri pek doğru değildi.

Dolayısıyla, ölümsüzlük iddiaları cesur olsa da (ve yanlış olma ihtimali oldukça yüksek görünse de), tamamen göz ardı edilmemeli. Kurzweil bir süredir bunun gibi cesur tahminlerde bulunuyor ve başlangıçta belirlediği tarihlere oldukça yakın bir şekilde tahminleri gerçekleşiyor.

Chip'te yer alan haberde Kurzweil, 2017'de Fütürizm'e “2029, bir yapay zekanın geçerli bir Turing testini geçeceği ve dolayısıyla insan zekası seviyelerine ulaşacağı için tahmin ettiğim tutarlı tarih” demişti ve devam etmişti: “Etkin zekamızı, yarattığımız zekayla birleşerek milyarlarca katına çıkaracağımız 'Tekillik' için 2045 tarihini belirliyorum.”

2030 YILINDA HERKES ÖLÜMSÜZ OLABİLİR

Ölümsüzlük açısından Kurzweil, 2030 yılına kadar “insan yaşam beklentisinin” geçen “her yılda bir yıldan fazla” uzatabileceğimize inanıyor. Bunun bir kısmı (15 yıl sonra tekilliğe doğru ilerleme) nanobotların kan dolaşımımızda akması, onarımlar yapması ve beynimizi buluta aktarmamız ile gerçekleşecek. Bu olduğunda, anılarımızı yedeklemenin yanı sıra doğrudan beynimizden videolar (veya e-posta) gönderebileceğiz.

Kurzweil’in düşüncesine göre, tekillik korkulacak bir şey değil, insanları iyileştirecek ve sonunda bizi “tanrısal” yapacak bir şey. 2015 yılındaki açıklamasında “Daha komik olacağız. Daha seksi olacağız. Sevgi dolu duyguları ifade etmede daha iyi olacağız” demişti ve eklemişti: “İki saniyeliğine 10.000 bilgisayara erişmek istersem, bunu kablosuz olarak yapabilirim ve [hesaplama gücüm] bulutta kendisini on bin kat çoğaltır. Neokorteksimiz ile bunu yapacağız.”

Nanobotlar, ilaç yüklerini beyin tümörlerine iletmek için kullanıldı, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ilerlemeler gerçekleşmediği takdirde yedi yıl içinde bu noktaya nasıl ulaşabileceğimizi görmek zor. Beyin-bilgisayar arayüzleri, felçli hastaların zihinlerini kullanarak cümleleri heceleyebilmeleri ve maymunların (nihayet) Pong oynayabilmesiyle önemli ölçüde ilerleme gösterdi.

Ancak Kurzweil'in tanımladığı gibi, insan-yapay zeka etkileşimlerinin büyük ölçüde standart bir şekilde gerçekleştiği gelecekten çok uzak gözüküyoruz. Haklı olup olmadığını sadece zaman gösterecek.