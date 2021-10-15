Önlem alınsa dahi... Bilim insanları yok olacağı tarihi hesapladı

15 Ekim 2021 Cuma, 00:00

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Arktik’teki yaz deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğünü ortaya koydu.

Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı, ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.

YENİ BİR EKOSİSTEM ORTAYA ÇIKACAK

Bununla birlikte, araştırmacılar, yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar 'önemli ölçüde inceleceğini ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, foklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi.

Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Robert Newton konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıl boyunca buz ortadan kalkarsa, buza bağımlı ekosistemlerin tamamı çökecek ve yeni bir çevresel düzen başlayacak” dedi.

BUZ TABASI GİDEREK İNCELİYOR

Bununla birlikte, Earth's Future adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor. Yaz aylarında buz tabakaları, giderek artan açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne gitgide daha az donmuş kütle gönderiyor.

YÜZYILIN SONUNDA TAMAMEN YOK OLACAK

Çalışmanın yazarları, sanayileşmiş ülkeler karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında büyük ölçüde eriyeceğini açıkladı. Yerel olarak oluşan yaz buzu sadece birkaç metre kalınlığında kalacağını belirten uzmanlar 2100 yılında tamamen yok olacağını söyledi.

-NTV