Online oyun oynayanlar dikkat: Siber suçluların hedefi olabilirsiniz

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:02

Oyun dünyasında en çok korkulan şeylerden biri, oyunda bir seviyeyi çabuk geçmek, daha iyi ekipman veya karakteri için ek dış görünüşler satın almak istendiğinde kullanıcıdan para isteyen mikro işlemler oldu. Günümüzde bu sorun hem çok oyunculu hem de tek oyunculu oyunlarda ortaya çıkıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin oyunculardan faydalanması için daha çok fırsat anlamına geliyor. Çevrimiçi oyunlarda oyun içi sohbet veya sesli hizmetler aracılığıyla oyuncular arasında kurulan iletişim dolandırıcılığın her yerde karşımıza çıkmasına katkı sağlıyor. Çoğu zaman bu yerler, dolandırıcılarla kurbanları arasındaki ilk temas noktasını temsil ediyor ve bu durum, oyunların doğası gereği yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkileyebiliyor.

BANKA HESABI BİLGİLERİ İÇİN OYUNCULARI KANDIRIYORLAR

Siber suçlular çevrimiçi oyunları, kullanıcı verilerini çalıp satarak ya da banka hesap bilgilerini vermeleri için oyuncuları kandırarak gelir elde etmenin bir yolu olarak kullanır. Bununla birlikte, fidye yazılımları, virüsler ve truva atları da hedef oyuncular belirlemek ve onlardan para almaya çalışmak için kullanılır. Bu konuda en önemli fırsat sanal paralar, dış görünüşler, silahlar ve buna benzer nesnelerdir. Zira birçok oyun geliştiricisi bunları değişik fiyatlara satar ve bazı dış görünüşler zor bulunduğu için yüzlerce dolar veya daha fazlasına satılabilir. Bir dolandırıcı, çevrimiçi bir oyunda kolayca hesap oluşturabilir ve ardından söz konusu nesneleri satın almak için çalınan kredi kartı bilgilerini kullanabilir. Hesap tamamen dolduğunda ise hesabı ciddi ücretler karşılığında satabilir. Bazı hesaplar, sanal nesneleri gerçek para birimiyle değiştirerek binlerce dolara satılabilir.

GÜÇLÜ PAROLALAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Çevrimiçi oyunlar, kullanıcı hesap güvenliği için çeşitli düzeylerde koruma kullanır. Buna rağmen, elde edilecek oyuncunun birikmiş oyun içi puanı ya da parası, çevrimiçi oyun mağazalarında sahip olabileceği çeşitli lisanslar, telefon numaraları, adres, e-postalar ve finansal bilgiler gibi kişisel hesap verileri çok büyük değerde olabileceği için, hesap ele geçirme olayları yine de meydana gelir. Bunun için tek gereken şey zayıf bir paroladır. Böylece hesabınız ele geçirilebilir. Özellikle de daha güçlü parolalar seçmek veya daha güvenli olan parola yöneticisi kullanmak yerine her zaman aynı zayıf parolaları kullanmaya devam ediyorsanız. Tüm bunlara ek olarak, birçok oyunun ek kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmaması veya sağlayıcının parolaları açığa çıkaran bir veri ihlaline maruz kalabilmesi sorunlarıyla da karşılaşılabilir.

DOSTÇA DOLANDIRICILIK

Çevrimiçi dünyada belki de daha az bilinen dolandırıcılıklardan biri, dostça dolandırıcılıktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde, e-ticaretle uğraşanlar 11,8 milyar dolara varan kayıp bildirmiştir. Bu durum mikro işlemler nedeniyle gün geçtikçe artan bir sorun haline gelmiştir. Bir çocuğun, örneğin bazı özel dış görünüş veya oyun içi para birimi almak için uygulama içi satın alma yaparak ebeveynlerinin kredi kartlarını kullanmasıyla dostane dolandırıcılık gerçekleşir. Ebeveynin bundan haberi olmayabilir ve banka hesaplarındaki harcamalara, banka veya oyun şirketine itiraz edebilir.

BIR OYUNCU KENDİNİ KORUMAK İÇİN NE YAPABİLIR?

Antivürüs şirketi ESET uzmanları bir oyuncunun hesaplarını ve oyun süresini kötü niyetli kişilerden korumak için kullanabileceği güvenlik ipuçlarını paylaştı