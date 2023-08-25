Online oyun oynayanlar dikkat: Siber suçluların hedefi olabilirsiniz
Dijital dünyanın en çok tercih edilen alanlarından biri olan çevrimiçi oyunlar siber suçluların yeni hedefi oldu. Genelde kredi kartı bilgilerinin kullanıldığı çevrimiçi oyunlarda siber suçlulardan korunmak için yapılması gerekenler şöyle...
Oyun dünyasında en çok korkulan şeylerden biri, oyunda bir seviyeyi çabuk geçmek, daha iyi ekipman veya karakteri için ek dış görünüşler satın almak istendiğinde kullanıcıdan para isteyen mikro işlemler oldu. Günümüzde bu sorun hem çok oyunculu hem de tek oyunculu oyunlarda ortaya çıkıyor. Bu da kötü niyetli kişilerin oyunculardan faydalanması için daha çok fırsat anlamına geliyor. Çevrimiçi oyunlarda oyun içi sohbet veya sesli hizmetler aracılığıyla oyuncular arasında kurulan iletişim dolandırıcılığın her yerde karşımıza çıkmasına katkı sağlıyor. Çoğu zaman bu yerler, dolandırıcılarla kurbanları arasındaki ilk temas noktasını temsil ediyor ve bu durum, oyunların doğası gereği yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkileyebiliyor.
BANKA HESABI BİLGİLERİ İÇİN OYUNCULARI KANDIRIYORLAR
Siber suçlular çevrimiçi oyunları, kullanıcı verilerini çalıp satarak ya da banka hesap bilgilerini vermeleri için oyuncuları kandırarak gelir elde etmenin bir yolu olarak kullanır. Bununla birlikte, fidye yazılımları, virüsler ve truva atları da hedef oyuncular belirlemek ve onlardan para almaya çalışmak için kullanılır. Bu konuda en önemli fırsat sanal paralar, dış görünüşler, silahlar ve buna benzer nesnelerdir. Zira birçok oyun geliştiricisi bunları değişik fiyatlara satar ve bazı dış görünüşler zor bulunduğu için yüzlerce dolar veya daha fazlasına satılabilir. Bir dolandırıcı, çevrimiçi bir oyunda kolayca hesap oluşturabilir ve ardından söz konusu nesneleri satın almak için çalınan kredi kartı bilgilerini kullanabilir. Hesap tamamen dolduğunda ise hesabı ciddi ücretler karşılığında satabilir. Bazı hesaplar, sanal nesneleri gerçek para birimiyle değiştirerek binlerce dolara satılabilir.
GÜÇLÜ PAROLALAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR
Çevrimiçi oyunlar, kullanıcı hesap güvenliği için çeşitli düzeylerde koruma kullanır. Buna rağmen, elde edilecek oyuncunun birikmiş oyun içi puanı ya da parası, çevrimiçi oyun mağazalarında sahip olabileceği çeşitli lisanslar, telefon numaraları, adres, e-postalar ve finansal bilgiler gibi kişisel hesap verileri çok büyük değerde olabileceği için, hesap ele geçirme olayları yine de meydana gelir. Bunun için tek gereken şey zayıf bir paroladır. Böylece hesabınız ele geçirilebilir. Özellikle de daha güçlü parolalar seçmek veya daha güvenli olan parola yöneticisi kullanmak yerine her zaman aynı zayıf parolaları kullanmaya devam ediyorsanız. Tüm bunlara ek olarak, birçok oyunun ek kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmaması veya sağlayıcının parolaları açığa çıkaran bir veri ihlaline maruz kalabilmesi sorunlarıyla da karşılaşılabilir.
DOSTÇA DOLANDIRICILIK
Çevrimiçi dünyada belki de daha az bilinen dolandırıcılıklardan biri, dostça dolandırıcılıktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde, e-ticaretle uğraşanlar 11,8 milyar dolara varan kayıp bildirmiştir. Bu durum mikro işlemler nedeniyle gün geçtikçe artan bir sorun haline gelmiştir. Bir çocuğun, örneğin bazı özel dış görünüş veya oyun içi para birimi almak için uygulama içi satın alma yaparak ebeveynlerinin kredi kartlarını kullanmasıyla dostane dolandırıcılık gerçekleşir. Ebeveynin bundan haberi olmayabilir ve banka hesaplarındaki harcamalara, banka veya oyun şirketine itiraz edebilir.
BIR OYUNCU KENDİNİ KORUMAK İÇİN NE YAPABİLIR?
Antivürüs şirketi ESET uzmanları bir oyuncunun hesaplarını ve oyun süresini kötü niyetli kişilerden korumak için kullanabileceği güvenlik ipuçlarını paylaştı
- Güçlü bir parola kullanın. Basit kelime ve sayı kombinasyonlarından uzak durmaya çalışın. Bunları özel karakterler, büyük harflerle karıştırın veya daha karmaşık ama yine de daha akılda kalıcı bir alternatif olan parolaları deneyin.
- Çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanın – Microsoft Authenticator veya Authy gibi tek seferlik kod üreten bir uygulama kullanılarak gerçekleştirilen ek bir kimlik doğrulama yöntemi, bir hesabı güvenli hale getirmek için zorunludur.
- Oyun içeriklerini oyunun içinden satın almaya çalışın. Satın alma işleminizi oyunun kendi mağazasından veya resmi bir satıcı aracılığıyla yapmaya çalışın, finansal bilgilerinizi dolandırıcılara vermeyin.
- Ücretsiz hediyelere inanmayın. Bazı oyunlarda oyun içinde ücretsiz hediyeler verilebilir ancak bazıları hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcıların işi olabilir. Her zaman hediyenin resmi olarak onaylanmış bir kaynak tarafından verildiğini kontrol edin.
- Hesap bilgilerinizi asla başkalarına vermeyin. Bu tavsiye, özellikle World of Warcraft’ta sık sık tekrarlanır: Bir oyun yöneticisi veya geliştiricisi, özellikle çevrimiçi bir oyunda asla kredi kartı numaranızı veya banka bilgilerinizi istemez.
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