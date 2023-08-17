Siber suçlular LinkedIn hesaplarını hedef alıyor: Ele geçirilen hesap sayısında büyük artış

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:02

LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişiler ile iletişim kurmasına olanak sağlayan bir platform olarak ön plana çıkıyor. Son günlerde bir dizi LinkedIn kullanıcısı, hesaplarının güvenliğini kaybetme veya ele geçirilme endişesiyle karşı karşıya kalıyor. Cyberint adlı siber güvenlik şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, pek çok kullanıcı hesaplarının kilitlendiğini veya saldırganlar tarafından ele geçirildiğini belirtiyor. Özellikle hesapların geri alınamaması ve sorunların çözülememesi nedeniyle kullanıcılar ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Cyberint'in araştırmacısı Coral Tayar, bu konuda "Hatta bazıları kontrolü yeniden ele geçirmek için fidye ödemeye zorlandı ya da hesaplarının kalıcı olarak silinmesiyle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullanıyor. LinkedIn ise henüz resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, kullanıcıların destek taleplerine karşı uzun süreli cevap süreleri olduğu ve yoğun bir destek talebi akışı yaşandığı görülüyor.

KULLANICILAR LINKEDIN DESTEĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Kullanıcılar, BleepingComputer, Reddit, Twitter ve Microsoft forumlarında paylaştıkları deneyimlerinde, LinkedIn desteğinin ihlal edilen hesapların kurtarılması konusunda yetersiz kaldığını ve kullanıcıların yanıt alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtiyorlar.

Bleepingcomputer'da yer alan habere göre göre bir kullanıcı yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade ediyor: "Hesabım 6 gün önce hacklendi. E-posta adresim gecenin bir yarısı değiştirildi ve değişikliği onaylama ya da engelleme imkanım yoktu. Onlardan hiçbir yerden yanıt gelmedi. Bu acınası bir durum."

Cyberint'in gözlemlerine göre, son aylarda LinkedIn hesaplarının hacklenmesi veya kurtarılmasıyla ilgili arama terimlerinde %5.000'lik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Saldırganların, sızdırılmış kimlik bilgileri veya kaba kuvvet yöntemiyle çok sayıda hesabın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı gözlemleniyor.

KULLANICILARIN E-POSTA ADRESLERİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Güçlü parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanıldığı hesaplarda, birden fazla ele geçirme girişimi platform tarafından geçici bir hesap kilidiyle karşılanıyor. Saldırganlar, hesapları ele geçirdikten sonra ilişkili e-posta adreslerini değiştirerek asıl sahiplerin hesaplarına erişimini engelliyor.

LinkedIn hesaplarının ele geçirilmesi, siber soygunlar, kimlik avı ve dolandırıcılık gibi tehlikeli durumları beraberinde getirebiliyor. Özellikle LinkedIn'in sahte profiller ve gerçek dışı davranışlarla mücadele eden özellikler sunmasının ardından, hesap güvenliği daha da önem kazanıyor.

LINKEDIN HESABINIZI NASIL KORURSUNUZ?

Eğer bir LinkedIn hesabınız varsa, güvenlik önlemlerinizi gözden geçirmek, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek ve güçlü bir şifre kullanmak, hesap güvenliğinizi artırmak için önemli adımlardır.