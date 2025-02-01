OpenAI, ABD ulusal güvenliği için araştırmalarda bulunacağını açıkladı: Yapay zekâ ‘nükleer’e el atıyor
Yapay zekâ sohbet botu ChatGPT’nin yaratıcısı, Kaliforniya merkezli şirket OpenAI, ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı “Ulusal Laboratuvarları”yla yaptığı anlaşma kapsamında 17 laboratuvarda çalışan yaklaşık 15 bin bilim insanına yapay zekâ hizmeti vereceğini duyurdu.
Hizmet kapsamında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nın Microsoft ortaklığında ABD merkezli çip üreticisi Nvidia tarafından geliştirilen “Venado” süper bilgisayarında OpenAI’ın yapay zekâ modelleri üzerinde araştırmalar yürütülecek.
OpenAI CEO’su Sam Altman’ın önceki akşam açıkladığı projenin hedefleri arasında “nükleer savaş riskini azaltmak” ile “dünya çapında nükleer silah ve nükleer materyalleri güvence altına almak” bulunuyor. Geçen ay yayımladığı bir raporla ABD Savunma Bakanlığı’ndan savunma ihaleleri almak istediğini de duyuran şirket, gözetim ve izleme teknolojisi firmaları Palantir ve Anduril’in oluşturduğu bir konsorsiyuma katıldığını açıkladı. ABD Ulusal Laboratuvarları’yla yapılan anlaşmayla birlikte şirket, Beyaz Saray’la olan ortaklıklarına bir yenisini ekledi.
ULUSAL GÜVENLİK VURGUSU
Açıklamada, ABD’nin ulusal güvenliğinin altı çizilerek “Bu ortaklık, OpenAI’ın küresel jeopolitik dönüşümü yönlendirmesi için önemli fırsat” dendi. Şirket, geçen temmuzda yine Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’yla “yapay zekâ modellerinin biyojik silah üretimini” incelemek için ortak projeye imza atmıştı.
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