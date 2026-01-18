ChatGPT'ye reklamların geleceği resmen doğrulandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 22:00:00
ChatGPT'ye bir süredir reklam geleceği konuşuluyordu. OpenAI bu söylentileri resmen doğruladı.

ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI tarafından bir süredir konuşulan iddialar doğrulanmış oldu. OpenAI yaptığı açıklama ile ChatGPT'nin ücretsiz ve Go sürümlerini kullanan kişilerle reklamların test edileceğini aktardı. 

Aktarılana göre verilen cevaplar alanı ile reklamlar ayrı olacak. Burada yanıtların reklamlardan etkilenmeyeceği ve görüşmelerin de reklam veren şirketlerle paylaşılmayacağı özellikle aktarıldı. 

ChatGPT'nin reklamlı versiyonu Plus, Pro, Business ve Enterprise gibi abonelerine ulaşmayacak. 

