OpenAI CEO'sundan tepki çeken açıklama

OpenAI CE'su Sam Altman'ın ChatGPT'yi "ebeveynlerin süper gücü" olarak tanımlaması, çocukları hakkında endişeli olan ebeveynleri kızdırmaya yetti.

Chip'in aktardığına göre Altman, bir söyleşisinde ebeveynlerin çocuklarının yapay zekadan daha akıllı olamayacaklarını kabul etmeleri gerektiğini ve bunun yerine ChatGPT gibi araçları kullanarak çocuklarını bu yeni dünyaya hazırlamaları gerektiğini ifade etti. ChatGPT'nin patronuna göre, yapay zeka çocukların öğrenme süreçlerinde bir "süper güç" görevi görebilir ve onların gelişimine destek olabilir. İnsanlar, yapay zekanın belirli görevlerde üstün olsa da, insan zekasının ve duygusal gelişimin yerini tutamayacağını vurguluyor.

Özellikle yazma becerileri konusunda, Altman'ın yapay zekanın çocukların daha iyi yazmasına yardımcı olabileceği yönündeki fikri eleştiriliyor. Medya mensupları ise yapay zekanın metin üretme yeteneğinin, çocukların kendi özgün düşüncelerini ve seslerini geliştirmelerine engel olabileceğini savunuyor. Kaldı ki, kısa bir süre önce yapılan bilimsel araştırmada, yapay zeka ile deneme yazması istenen çocukların zihinsel aktivitelerinin yavaşladığı tespit edilmişti.

YAPAY ZEKA MASUM DEĞİL

Yapay zekanın hatalar yapabileceği ve gerçekdışı bilgiler üretebileceği gerçeği de göz ardı edilmemeli. Çocukların yapay zeka tarafından üretilen içeriğe eleştirel bir gözle bakma ve bilgiyi doğrulama becerilerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Mevcut düzende, çocuklar telefonlarına indirdiği yapay zeka uygulamasının verdiği tüm bilgiyi kayıtsız şartsız doğru kabul ediyor. Bu aynı zamanda toplumları manipüle etmek için kullanılan bir silaha da dönüştürülebilir. Ebeveynlerin, çocuklarının yapay zeka ile etkileşimlerini denetlemesi ve onlara doğru rehberliği sağlaması gerekiyor.

Sonuç olarak, Sam Altman yapay zekayı ebeveynler için bir "süper güç" olarak görüyor olsa da bir çoğu onunla aynı fikirde değil ve yapay zekayı önemli bir tehdit olarak görenler bile var.