OpenAI'den 'cinsellik' adımı: ChatGPT artık erotik içerikler sunacak

15.10.2025 09:27:00
OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’de yeni dönemin başlayacağını duyurdu. Buna göre bazı kısıtlamalar gevşetilecek. Kullanıcı tercihiyle daha 'insan-benzeri' sohbet modu açılacak. Ayrıca yetişkin kullanıcılara kontrollü biçimde 'erotik içerik' seçeneği sunulacak. İşte ayrıntılar...

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yapay zeka sohbet ürünü ChatGPT için kapsamlı bir değişim planı açıkladı.

Altman, X hesabında paylaştığı açıklamada, platformda daha önce ruh sağlığı risklerini azaltmak amacıyla getirilen katı kısıtlamaların kullanım deneyimini olumsuz etkilediğini belirterek, bu kısıtlamaların gevşetilebileceğini söyledi.

'DAHA İNSAN GİBİ' OLACAK

Altman’a göre önümüzdeki haftalarda kullanıcılara, ChatGPT’yi daha 'insan gibi' davranacak biçimde yapılandırma seçeneği sunulacak.

Bu, sohbetin daha samimi bir tona bürünmesi, bol emoji kullanımı, 'arkadaş modu' benzeri daha gayri-resmi kişiliklerin tercih edilebilmesi anlamına geliyor.

Altman, bu özelliklerin kullanıcı isteğine bağlı seçenekler olacağını ve istemeyenlerin etkilenmeyeceğini vurguladı.

EROTİK SEÇENEK DE GELİYOR

Açıklamada dikkat çeken bir diğer madde erişim kontrolü ve yaş doğrulama planları oldu.

Altman, Aralık ayında daha kapsamlı bir yaş doğrulama uygulamasına geçileceğini ve bunun sonucunda doğrulanmış yetişkin kullanıcılara daha geniş içerik izinleri açılacağını belirtti. Altman, doğrulama sonrası erişilebilecek içerik türleri arasında 'erotik içerik' seçeneğinin de yer alacağını açıkladı.

Bunun kademeli, yasal ve güvenlik çerçevesinde uygulanacağı; kötüye kullanımı engellemek için ek önlemler alınacağı belirtildi.

