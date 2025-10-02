WhatsApp aramaları 'telefon' kısmında görünecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 20:30:00
WhatsApp'ın yeni iOS güncellemesiyle gelen yeni özellik ile aramalar tek sekmede görüntülenebilecek.

WhatsApp'a yeni iOS 25.27.73 sürümüyle birlikte yenilik geldi. Bu sayede aramalar sekmesi güncellenerek, birleşik çağrı merkezine dönüştü. Bu sayede, uygulamanın kullanıcıları sesli ya da görüntülü görüşmeleri veya grup aramalarını ya da diğer aramaları tek bir yerde görüntüleyebilecek.

Uygulamanın arayüzü sadece bununla değil aynı zamanda favori kişilere daha hızlı erişime de imkan sunuyor. 

Grup aramalarındaki kişi sayısı ise 31 kişiye çıktı.

Güncelleme desteklenen iPhone modelleri için sunuldu ancak özellik herkes için aynı anda sunulmadı, kademeli olarak sunuluyor.

