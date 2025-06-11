OpenAI'ın yeni modeli o3-pro kullanıma açıldı

OpenAI, yeni yapay zeka modellerini yayınlamaya devam ediyor. Şirketin açıklandığına göre en güçlü akıl yürütme modeli olarak o3-pro kullanıma sunuldu. Bu akıl yürütme modeli, fizik, matematik ve kodlama gibi alanlarda daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

OPENAI YENİ O3-PRO MODELİNİ KULLANIMA SUNDU

Farklı alanlarda kullanılmak amacıyla modellerini tanıtan OpenAI, o3-pro ile özellikle rakamsal işlemlerin daha tutarlı yapılması adına o3-pro'yu geliştirdi. ChatGPT Pro ve Team kullanıcıları için sunulan o3-pro, uzman testlerinde bilim, eğitim, programlama, iş ve yazılı içerik üretimi gibi farklı alanlarda öne çıktı.

o3-pro modeli web taraması, dosya analizi, görsel verilerle çalışma, Python desteği, kişiselleştirilmiş yanıtlar ve daha fazla alanda yeni özelikler sunuyor. Modelin dezavantajı ise o1-pro modeline göre daha uzun sürede yanıt veriyor olması.

Yeni sunulan modelin geçici sohbet desteği de devredışı bırakılmış. Öte yandan o3-pro'da görsel içerik henüz üretilmiyor ve şirketin Canvas çalışma alanını da desteklemiyor.