OpenAI için şirket ilkeleri paylaşıldı

ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI, şu sıralar etik tartışmalarla anılıyorken, bunun ışığında şirket ilkelerinin yer aldığı bir blog yazısı paylaşıldı. Şirketin amacının ve diğer yapılmak istenenlerin paylaşıldığı yazı şirketin CEO'su Sam Altman adıyla yayınlandı.

Şirketin temel amacı yapay zekanın bütün insanlığa fayda sağlamasını mümkün kılmak olduğu belirtilen yazıda, teknolojinin sağladığı gücün yalnızca belirli bir kesimin elinde toplanmasının önüne geçmek istendiği de vurgulanıyor. Yapay zekanın bireylerin hedeflerine ulaşmasında bir basamak olması gerektiğinin altı çizilen blog yazısında toplumsal fayda vurgusu da yapılıyor.

Şirketin, yapay zekanın doğurması muhtemel risklere karşı da önlemleri var.

Değişimlere uyum sağlamak da temel öncelik olarak gösteriliyor.

OpenAI'ın yıllar önceye kıyasla çok daha büyük bir güç olduğunun farkında olduklarını aktaran Altman, çalışma prensiplerini de bu bağlamda geliştirdiklerini ve şeffaflığa önem vereceklerini söylüyor.