Bilim insanları nöronal enerji metabolizmasını tartıştı

Nörobilim alanında uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 1. Uluslararası Nöronal Enerji Dinamikleri Kongresi, NÖROM’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üç gün süren kongrede, nöronal enerji üretimi, metabolik denge ve bu süreçlerin nörolojik hastalıklarla ilişkisi kapsamlı biçimde tartışıldı.

NÖROM ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, nörobilim, nöroenerjetik, metabolizma ve ilişkili alanlarda çalışan 100’ü aşkın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenci yer aldı. Etkinlikte, nöronal enerji metabolizması ve dinamiklerine ilişkin güncel bilimsel yaklaşımlar ele alınırken, disiplinlerarası etkileşimin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kongrenin ana sponsorluğunu üstlenen ZEISS, yaşam bilimleri alanındaki ileri mikroskopi çözümleriyle NÖROM’da yürütülen bilimsel araştırmalara katkı sundu. Üç gün boyunca ileri görüntüleme teknolojilerini katılımcılarla buluşturan ZEISS, kongrenin ikinci gününde düzenlenen “Superresolution Microscopy” başlıklı atölye kapsamında ZEISS Elyra 7’nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneklerine ilişkin uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi.

Kongre oturumlarında; nöronların enerji üretim süreçleri, enerji dengesizliğinin Alzheimer, Parkinson ve epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilişkisi ile enerji metabolizmasının bilişsel fonksiyonlardaki rolü detaylı biçimde tartışıldı. Sunumlarda, ileri görüntüleme tekniklerinin bu süreçlerin anlaşılmasına sağladığı katkılar öne çıktı.

Etkinlik kapsamında, nöron kavramının temellerini atan Santiago Ramón y Cajal’ın orijinal çizimlerinden oluşan “Cajal’ın Vizyonu: Zihnin Mimarı” başlıklı özel sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergi, nörobilimin tarihsel gelişimine ışık tutarken katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

ZEISS Araştırma Mikroskopları Bölge Yöneticisi Can Samim, kongrenin Türkiye’de nörobilim araştırmalarına önemli katkı sağladığını belirterek, NÖROM’un ileri teknolojiyle donatılmış altyapısının bilim insanları için güçlü bir keşif ortamı sunduğunu ifade etti. ZEISS olarak yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknolojileriyle bu bilimsel ekosistemi desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

NÖROM Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ise kongrede İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve Çin’den bilim insanlarının yer aldığını belirterek, klinik bilimlerden temel araştırmalara uzanan geniş bir perspektifte sunumlar yapıldığını aktardı. Belen, 22 üniversiteden genç araştırmacının katıldığı kongrede, uygulamalı eğitimler sayesinde katılımcıların NÖROM’un altyapısını birebir deneyimleme imkânı bulduğunu söyledi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve NÖROM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Aydın Son, enerji dengesi, migren ve sinaptik yapılanma gibi başlıklarda sunulan çalışmaların ileri görüntüleme teknolojileriyle derinleştirilmesinin ilham verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Son, NÖROM’un MRI, EEG ve nano ölçekli görüntüleme altyapısının bilimsel projeler için güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Kongrede söz alan Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Sara, özellikle mitokondrinin hastalıklarla ilişkisi ve yeni ilaç hedeflerine odaklanan çalışmaların dikkat çektiğini belirterek, merkezdeki ileri görüntüleme sistemlerinin proteinleri nano düzeyde izleme imkânı sunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Güvem Gümüş Akay ise kök hücre temelli mitokondriyal hastalık modelleri ve ileri hücresel görüntüleme teknikleriyle elde edilen bulguların geleceğe umut verdiğini ifade etti. Akay, NÖROM’un üniversiteler arası iş birliğine dayanan altyapısıyla Türkiye’deki tüm araştırmacılara açık, çok disiplinli bir mükemmeliyet merkezi olduğunu kaydetti.