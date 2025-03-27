OpenAI, rekor oranda gelir elde edecek

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:19

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:19

Dünyanın en popüler yapay zeka asistanı olan ChatGPT'nin geliştirici şirketi OpenAI, bu yıl rekor miktarda gelir elde edebilir. Geçen yıl şirket 3,7 milyar dolar gibi bir gelir elde etmişti. Bu yıl ise kullanımların artmasına bağlı olarak gelirin 12,7 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

OPENAI, REKOR GELİR ELDE EDECEK

Gelir rakamı ilk olarak Bloomberg tarafından duyuruldu. CNBC ise konuya yakın ancak rakamın gizli olması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağın bu gelirleri doğruladığı vurgulandı.

2025 yılı için yapılan 12,7 milyar dolar tahminine ek olarak 2026 yılında ise bu gelirin 29,4 milyar doları aşması öngörülüyor. Hatta uzun tarihli tahminlere göre 2029 yılına kadar da 125 milyar dolar aşılacak.

Bu kadar gelir akışı olacak olmasına rağmen şirketin nakit akışının pozitif olması beklenmiyor.

Bu haftanın başlarında OpenAI, bazı önemli değişiklikler duyurdu. Şirket, CEO Sam Altman’ın günlük operasyonlardan uzaklaşıp daha çok araştırma ve ürüne odaklanacağını, operasyon şefi Brad Lightcap’in rolünün ise “iş ve günlük operasyonları” denetlemek üzere genişleyeceğini aktardı.