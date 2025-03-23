Dünyada yalnızlık tırmanırken; ChatGPT kullanımı yalnızlık hissini artıyor

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:32

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:32

Dünyanın en hızlı kullanıcı kazanan uygulamalarından biri olan ChatGPT, bu sefer de başka bir araştırma konusunun odağında yer aldı. ChatGPT'nin OpenAI ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından ortalaşa yürütülen bir araştırmayla yalnızlığı tetiklediği ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA TABANLI SOHBET ROBOTLARININ TAMAMINDA RİSK VAR

Yaklaşık dört hafta süren çalışmaya göre ChatGPT ve benzeri yapay zeka temelli sohbet robotlarını fazlaca kullanan kişilerde yalnızlık hissi artıyor. Gerçek hayattaki çevreleriyle daha az etkileşimde olduklarını söyleyen bu kişilerde zaman içinde duygusal bağlılık oluşturma riski artıyor.

Araştırmada, 1 ay boyunca benzer olmayan farklı geçmişlere sahip, 1000 kişi izlendi.

Metin tabanlı versiyon veya iki farklı sesli ChatGPT sürümüne yönlendirilen katılımcıların bu sohbet robotlarıyla, günde en az beş dakika sohbet etmeleri istendi. Bazı katılımcılar serbest sohbetler gerçekleştirirken, bazıları kişisel ya da kişisel olmayan konular üzerine konuşmayı tercih etti.

Sonuçlara bakıldığında ise insan ilişkilerinde duygusal olarak daha fazla bağlanma eğilimi gösteren kişilerin, sohbet robotlarına da daha fazla güvendiği ve yanlızlık hissini de daha fazla yaşadıklarını ortaya çıkarttı.

Araştırma kapsamında yapılan bir başka ankette ise insanların ChatGPT'yi duygusal açıdan kullanmayı tercih etmediği sonucuna ulaşıldı.