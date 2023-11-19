OpenAI'da işler karışıyor: Birçok çalışan istifa etti... ChatGPT'nin kovulan CEO'su geri gelebilir

Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:26

Güncelleme: 19.11.2023 - 17:26

ChatGPT'nin sahibi OpenAI şirketi geçen günlerde büyük bir olay ile gündeme gelmişti. Şirketin CEO'su Sam Altman yönetim kurulu tarafından kovulmuştu.Yönetim kurulu gerekçe olarak ise yetersiz performans gösterdiğini ifade etmişti. Ancak olayın aslının farklı olduğu düşünülüyordu.

KOVULAN CEO GERİ GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Son ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI'da çalışan birçok çalışan Altman'ın kovulmasının ardından istifa etti. Şirketin eski başkanı ve yönetim kurulu başkanı Greg Brockman'da istifa edenler arasında yer alıyordu. The Verge'ün haberine göre bu durum karşısında şirket tekrardan Altman'ı geri alma çalışmalarını başlattı. Altman ortaya çıkan bilgilere göre yönetim kurulundan bazı değişiklikler talep etti. Bu değişikliklerin yapılması durumunda Altman'ın geri döneceği tahmin ediliyor.

OpenAI'nin şu anki yönetim kurulu baş bilim adamı Ilya Sutskever, Quora CEO'su Adam D'Angelo, eski GeoSim Systems CEO'su Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi strateji direktörü Helen Toner'dan oluşuyor.

OpenAI'nin kurucularından biri olan Ilya Sutskever'in Altman'ın görevden alınmasında etkili olduğu ve şirket içinde bir güç mücadelesine girdikleri yönünde iddialar bulunuyor.