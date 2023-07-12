OpenAI'ın görsel yapay zekâsı Shutterstock ile eğitilecek

Yayınlanma: 12.07.2023 - 17:05

Güncelleme: 12.07.2023 - 17:06

Dünyanın en büyük stok fotoğraf ve video platformlarından biri olan Shutterstock, ChatGPT'nin sahibi OpenAI ile altı yıl daha süren bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında OpenAI, Shutterstock'un geniş görsel, video, müzik ve meta veri kütüphanelerini kullanarak yapay zekâ modellerini eğitebilecek.

İlk olarak 2021 yılında başlayan ortaklık, Shutterstock'un görsellerini kullanarak görsel üretken yapay zekâ modeli DALL-E'yi eğitmek için OpenAI'ye izin vermesiyle gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Shutterstock, OpenAI'nin modellerini eğitirken sanatçılara tazminat ödemek için bir "Katılımcı Fonu" başlattı.

Bu yeni anlaşma ile Shutterstock, OpenAI'nin görsel oluşturucu aracını daha fazla entegre etmeyi ve kullanıcılara tüm kütüphane içinde görselleri düzenleme ve dönüştürme imkanı sunmayı planlıyor. Ayrıca Shutterstock, Meta'dan satın aldığı GIF oluşturma platformu Giphy'ye de yapay zekâ özellikleri getirmeyi hedefliyor.

OpenAI'nin işletme müdürü Brad Lightcap, Shutterstock'un yüksek kaliteli içerik kütüphanesini lisanslamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bu işbirliğinin, görüntü modellerinin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra markaları, dijital medya ve pazarlama şirketlerini içerik oluşturma konusunda güçlendirdiğini ifade etti.