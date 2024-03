OpenAI'nin Sora'sı ile üretilen yeni videolar paylaşıldı

OpenAI, yapay zeka ile Sora 60 saniyelik videolar üretiyor. Sonuçları oldukça beğenilen Sora için yeni bir videolar paylaşıldı. Sora ilk aşamada belirli kişilere açılıyor ve herkese ne zaman açılacağı bilinmiyor.

Sora çok sayıda karaktere, insana, canlıya, objeye sahip karmaşık içerikler oluşturabildiği biliniyor.

Video kolajları oluşturabildiği de belirtiliyor. Sora'yı deneyip, deneyimlerini paylaşan teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, hazırladığı videoları paylaştı:

Prompt 1: A medium sized friendly looking dog walks through an industrial parking lot. The environment is foggy and cloudy. Shot on 35mm film, vivid colors. pic.twitter.com/gs4Mi3idZT