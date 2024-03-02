OpenAI'nin Sora'sı ile üretilen yeni videolar paylaşıldı

Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.03.2024 - 12:54

OpenAI, yapay zeka ile Sora 60 saniyelik videolar üretiyor. Sonuçları oldukça beğenilen Sora için yeni bir videolar paylaşıldı. Sora ilk aşamada belirli kişilere açılıyor ve herkese ne zaman açılacağı bilinmiyor.

Sora çok sayıda karaktere, insana, canlıya, objeye sahip karmaşık içerikler oluşturabildiği biliniyor.

Video kolajları oluşturabildiği de belirtiliyor. Sora'yı deneyip, deneyimlerini paylaşan teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, hazırladığı videoları paylaştı: