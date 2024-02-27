Microsoft'un OpenAI'ın rakibiyle kurduğu ortaklık

Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:13
Microsoft'un OpenAI'ın rakibiyle kurduğu ortaklık
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Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni ortaklığın Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesinin ve dağıtımının hızlandırmasını sağlayacağı belirtildi.

MICROSOFT YAPAY ZEKA VE DİL MODELLERİNE ODAKLANIYOR

Açıklamada, yeni ortaklık kapsamında Mistral AI'nın yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Mistral AI ile olan ortaklığın, güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik ortak taahhüdü üzerine kurulduğu kaydedildi.


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