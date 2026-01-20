Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oppo ve Vivo markalarından 200 megapiksel kameralı telefonlar yolda

Oppo ve Vivo markalarından 200 megapiksel kameralı telefonlar yolda

20.01.2026 22:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Oppo ve Vivo markalarından 200 megapiksel kameralı telefonlar yolda

Oppo ve Vivo gibi Çin merkezli teknoloji şirketleri yeni kamera hamlesiyle dikkat çekiyor.

Akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin en büyük kıstaslarından biri çok iyi fotoğraf çekmesi oluyor. Bazı markalar halen standart kamera lensleri sunarken Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon tarafında dikkat çeken markalar telefonlarında 200 MP kameralar sunmaya hazırlanıyor. 

Aktarılana göre bu şirketler akıllı telefonlarına 200 MP iki kamera ekleyerek diğer markaların modellerine fark atacak. 

Mobil fotoğrafçılık tarafında uzun bir süredir benzer markalar liderliği üstleniyor. Yalnızca çözünürlük değil, sensörlerin değişken ışık koşullarında tutarlı sonuçlar vermesi ve video performansının da iyi olması gibi onlarca kıstas bulunuyor. Bu sebeple DxOMark gibi bağımsız kamera kalitesi kontrol markaları her yıl yeni çıkan telefonların kameralarını inceliyor ve puanlıyor.

Image

Uzun bir süredir ise Huawei ve Apple ilk 5'e girmiş modellere sahip markalar oluyor. 

Öte yandan Çin merkezli Oppo ve Vivo daha kaliteli fotoğraf ve videolar için çalışmalarını artırdı.

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre her iki marka da premium segmentte yer alacak telefonlarına iki adet 200 MP kamera ekleyecek. Bu kadar büyük sensörlere ek olarak telefoto da yer alacak. Bazı uzmanlar bu gelişmeyi sektörde yeni bir standart olarak görülebileceğini söylüyor. 

Sony, Samsung, SmartSens, OmniVision ve Galaxycore gibi sensör üreticileri verilen 200 MP lens siparişlerini hazırlamaya başladı. 

Oppo Find X9 Ultra'nın çift 200 MP arka kameraya sahip olması beklenirken, Vivo X300 Ultra modelinde de benzer şekilde çift 200 MP kamera olacağı söyleniyor. 

İlgili Konular: #Kamera #vivo #akıllı telefon #OPPO

İlgili Haberler

Bilim dünyası 'yeni süper gıda'yı seçti: Bambu filizi sağlık dağıtıyor!
Bilim dünyası 'yeni süper gıda'yı seçti: Bambu filizi sağlık dağıtıyor! İngiliz bilim insanları tarafından yayımlanan ilk kapsamlı akademik derleme, bambu filizlerinin diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok dertle savaştığını ortaya koydu.
Call of Duty satışları yüzde 60 oranında geriledi
Call of Duty satışları yüzde 60 oranında geriledi Dünyanın bir ara en sevilen ve popüler oyunlarından biri olan Call of Duty'nin satışları geçen yıldan bu yana yüzde 60 oranında geriledi.
Erkeklerde toksik masküliniteyi ölçme yöntemi geliştirildi
Erkeklerde toksik masküliniteyi ölçme yöntemi geliştirildi Araştırmacılar, sorunlu masküliniteyi yapıcı masküliniteden ayırmanın gerekliliğini vurguluyor.