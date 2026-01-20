Oppo ve Vivo markalarından 200 megapiksel kameralı telefonlar yolda

Akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin en büyük kıstaslarından biri çok iyi fotoğraf çekmesi oluyor. Bazı markalar halen standart kamera lensleri sunarken Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon tarafında dikkat çeken markalar telefonlarında 200 MP kameralar sunmaya hazırlanıyor.

Aktarılana göre bu şirketler akıllı telefonlarına 200 MP iki kamera ekleyerek diğer markaların modellerine fark atacak.

Mobil fotoğrafçılık tarafında uzun bir süredir benzer markalar liderliği üstleniyor. Yalnızca çözünürlük değil, sensörlerin değişken ışık koşullarında tutarlı sonuçlar vermesi ve video performansının da iyi olması gibi onlarca kıstas bulunuyor. Bu sebeple DxOMark gibi bağımsız kamera kalitesi kontrol markaları her yıl yeni çıkan telefonların kameralarını inceliyor ve puanlıyor.

Uzun bir süredir ise Huawei ve Apple ilk 5'e girmiş modellere sahip markalar oluyor.

Öte yandan Çin merkezli Oppo ve Vivo daha kaliteli fotoğraf ve videolar için çalışmalarını artırdı.

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre her iki marka da premium segmentte yer alacak telefonlarına iki adet 200 MP kamera ekleyecek. Bu kadar büyük sensörlere ek olarak telefoto da yer alacak. Bazı uzmanlar bu gelişmeyi sektörde yeni bir standart olarak görülebileceğini söylüyor.

Sony, Samsung, SmartSens, OmniVision ve Galaxycore gibi sensör üreticileri verilen 200 MP lens siparişlerini hazırlamaya başladı.

Oppo Find X9 Ultra'nın çift 200 MP arka kameraya sahip olması beklenirken, Vivo X300 Ultra modelinde de benzer şekilde çift 200 MP kamera olacağı söyleniyor.