Call of Duty satışları yüzde 60 oranında geriledi

Microsoft'un çatısı altında yer alan Call of Duty serisi ciddi bir ivme kaybıyla karşı karşıya. Oyunun en son versiyonu kısa bir süre önce yayınlanmış ve oyunseverler tarafından beğenilmemişti. Gerek oynanış gerekse hikaye tarafında zayıf bulunan Call of Duty: Black Ops 7 serinin beğenilmeyen oyunlarından oldu.

İlk kez bir düşüş yaşayan oyun serisi normalde 35 milyar dolarlık küresel bir marka olarak görülüyor.

Microsoft iki yıl önce Activision Blizzard'ı satın almış ve serinin geleceğini güvence altına almıştı.

Bir dava odağında görülen mahkemeye sunulan belgelerde oyunun 2025 yılındaki satış performansının geçen yıla oranla önemli oranda düştüğü belirtildi.

Bu düşüşün temel sebebinin ise oyunun Game Pass'e ilk günden gelmesi olarak gösterildi. Aylık abonelik ödenerek sahip olunan Game Pass'e eklenen oyunun 70 dolarlık sürümünü alma motivasyonu da bu sebeple düşmüş olarak yorumlandı. Ancak Game Pass'e ilk günden gelen her oyunun kaderi bu şekilde olmuyor. Yani oyunun Game Pass'e gelmesi sebebiyle bu kadar düşük satış rakamlarına ulaşması arasında tam bir korelasyon yok.

Bir diğer yandan Sony'nin PlayStation tarafındaki verilerine göre oyun 2025 yılında en çok indirilen 5 oyun arasında yer almadı.