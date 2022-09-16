Orta segmente yeni soluk: Honor X40 tanıtıldı!

16 Eylül 2022 Cuma, 09:34

Honor kısa bir süre önce HonorX40i modelini tanıtmıştı. Honor X40 modelini yeni tanıtan şirket, orta segment grupta dikkat çekmeyi başarıyor. AMOLED ekrana sahip olan cihaz 6.67 inç FullHD Plus ekranı da bünyesinde barındırıyor. 120Hz ekran yenileme hızıyla bir adım öne çıkan cihaz gücünü de Snapdragon 695 5G'den alıyor.

Honor X40 teknik özellikleri

Kamera tarafında ise ikili kurulumu tercih eden Honor, 50 Megapiksel f/1.8 ana kameraya ve 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 8 Megapiksel f/2.0 diyafram açıklığı var.

Cihazın diğer özellikleri arasında 6nm teknolojisiyle üretilen 2 adet 2.2GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 1.7GHz ARM Cortex-A55 yer alıyor. Grafik tarafında ise 850MHz saat hızında Adreno 619 var.

Cihazın 6/8 ve 12 GB olmak üzere RAM seçeneklerinin yanında 128 GB ve 256 GB depolama alanı sunan seçenekleri var.

Fiyat listesi:

6 GB 128 GB yaklaşık 213 dolar

8 GB 128 GB yaklaşık 242 dolar

8 GB 256 GB yaklaşık 285 dolar

12 GB 256 GB yaklaşık 327 dolar