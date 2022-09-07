HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor telefonlar

07 Eylül 2022 Çarşamba, 08:02

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, MatePad Pro 11 ile kendi işletim sisteminin yeni sürümünü tanıtmıştı. Birkaç yıl içinde 300 milyon kullanıcıya ulaşan işletim sistemi, pek çok özelliği de bünyesinde topluyor.

İşletim sistemi akıllı telefon ve tabletlerin de ötesinde akıllı saat tarafından giyilebilir diğer teknolojilere kadar pek çok ürün grubunda yer alması planlanan bir sistem. Hatta Huawei sistemin bu şekilde büyümeye devam etmesi halinde 1 milyarlık kullanıcıyı hedefliyor.

HarmonyOS 3 alacak cihazların listesi

P50 serisi

P40 serisi

P30 serisi

P20 serisi

Mate 40 serisi

Mate 30 serisi

Mate 20 serisi

Mate 10 serisi

Mate X

Mate Xs

Mate X2

Mate Xs 2

Nova 10 serisi

Nova 9 serisi

Nova 8 serisi

Nova 7 serisi

Nova 6 serisi

Nova 5 serisi

Nova 4 serisi

Watch GT

Watch GT 2022

Watch GT 3 serisi

MatePad SE

MatePad Pro

MatePad Pro 10.8

MatePad 11

MatePad 10.4

MatePad Paper

Smart Screen SE series

Smart Screen V Pro 65/75

Smart Screren V 75 Super

Smart Screen V 98

Smart Screen X65

Smart Screen S series

Elf Learning device

Honor 30 serisi

Honor V30 serisi