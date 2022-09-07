HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor telefonlar
Huawei yeni düzenlediği etkinlikte hem yeni cihazlarını tanıttı hem de HarmonyOS 3 alacak cihazlarını listeledi. İşte güncellemeyi alacak modeller:
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, MatePad Pro 11 ile kendi işletim sisteminin yeni sürümünü tanıtmıştı. Birkaç yıl içinde 300 milyon kullanıcıya ulaşan işletim sistemi, pek çok özelliği de bünyesinde topluyor.
İşletim sistemi akıllı telefon ve tabletlerin de ötesinde akıllı saat tarafından giyilebilir diğer teknolojilere kadar pek çok ürün grubunda yer alması planlanan bir sistem. Hatta Huawei sistemin bu şekilde büyümeye devam etmesi halinde 1 milyarlık kullanıcıyı hedefliyor.
HarmonyOS 3 alacak cihazların listesi
P50 serisi
P40 serisi
P30 serisi
P20 serisi
Mate 40 serisi
Mate 30 serisi
Mate 20 serisi
Mate 10 serisi
Mate X
Mate Xs
Mate X2
Mate Xs 2
Nova 10 serisi
Nova 9 serisi
Nova 8 serisi
Nova 7 serisi
Nova 6 serisi
Nova 5 serisi
Nova 4 serisi
Watch GT
Watch GT 2022
Watch GT 3 serisi
MatePad SE
MatePad Pro
MatePad Pro 10.8
MatePad 11
MatePad 10.4
MatePad Paper
Smart Screen SE series
Smart Screen V Pro 65/75
Smart Screren V 75 Super
Smart Screen V 98
Smart Screen X65
Smart Screen S series
Elf Learning device
Honor 30 serisi
Honor V30 serisi
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