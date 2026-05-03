Oscar'da yapay zeka güncellemesi

3.05.2026 20:26:00
Haber Merkezi
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka ile oluşturulan oyuncular, senaryolar ve dahası için harekete geçti. Yeni verilen kararda, bu şekilde yapay zeka ile üretilen filmler ve adaylıklar kabul edilmeyecek.

Oscar Ödülleri her yıl merakla beklenirken 2027 yılının sezonu için açıklama geldi. Yapay zeka ile ilgili kararın verildiği süreçte, yapay zeka tarafından oluşturulan senaryoların ya da oyuncuların Oscar tarafındaki adaylığı kabul edilmeyecek. Ödüllerin adaylıkları, açıkça gerçek kişiler tarafından oynanan ya da yazılan işlere verilecek. 

Yeni düzenlemedeki bu kararda yapay zekanın kullanılması tamamen yasaklanmıyor olsa da bazı sınırları var. Örneğin, senaryo yazımında temel süreci insanın yönetmesi gerekiyor. Yapay zeka yalnızca yardımcı rol oynayabilir. O da senaryoya çok müdahil olmadan. 

Bunun yanında filmlerin hangi aşamalarında yapay zekanın ne kadar kullanıldığı da şeffaf bir şekilde açıklanması bekleniyor. 

Akademi'nin 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamadaki bu düzenlemeler 20225 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer'ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir versiyonunun yer aldığı bağımsız filmin yapım aşamasında olduğu ve diğer 'yapay zeka destekli' işlerin gündemdeki yerini korumasının ardından geldi. 

