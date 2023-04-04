Counter-Strike 2 yaradı! CS:GO'de rekor kırıldı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:07

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:11

Valve'nin efsane oyunu Counter-Strike için yeni versiyon duyurulmuştu. Counter-Strike 2'nin duyurulmasıyla CS:GO için de rekorlar kırılmaya başlandı. Oyuncu sayısı zaten yüksek olan oyunda, söz konusu duyurunun ardından yeni rekorlar kırıldı.

CS2 için oyunseverlerin sınırlı kişi ve süreyle test edebileceği süreç de başladı. Bunun ardından CS:GO tarafında kasa açılışlarında da yeni bir rekor geldi.

İKİNCİ REKOR GELMİŞ OLDU

Yeni oyun bildiğiniz üzere CS:GO'ya ücretsiz bir güncelleme olarak gelecek ve pek çok iyileştirme, geliştirilmiş oyun deneyimi gibi detayları da barındıracaktı. Oyunun tam sürümü yaz aylarında yayınlanacak olsa da bazı kullanıcılar test sürecine dahil olabiliyor ve oyunu test edebiliyor.

Söz konusu durum CS:GO'nun popülerliğini artırmayı başardı.

CS:GO Tracker tarafından yayınlanan verilere göre mart ayında 39.5 milyon kasa açıldı. Bunun sebebi ise CS:GO'daki envanterlerin yeni oyuna taşınabilecek olması olarak gösteriliyor.

CS:GO ücretsiz olsa da oyun içinde kullanılacak envanterleri ücretle alabiliyorsunuz. Hatta kasa açarak değerli parçalar da toplayabiliyorsunuz. Ancak bu kasaları açmak için de belirli anahtar ücretleri bulunuyor. Daha nadir parçalar için daha yüksek ödeme yapmak gerekiyor.

Daha önceki verilere göreyse şubat ayında kasa açılışı 27.7 milyondu. Bu da bir rekordu ancak CS2'nin rüzgarı mart ayında daha çok hissedildi ve ikinci bir rekor daha kırılmış oldu.