Epic Games bu hafta üç ücretsiz oyun dağıtıyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:20

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:20

Epic Games'te bulunduğumuz hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ilki Against All Odds, ikincisi Horizon Chase Turbo ve üçüncüsü ise Kao Kangaroo olacak.

BU SEFER ÜÇ OYUN BİRDEN ÜCRETSİZ

Epic Games, 11 Mayıs'a kadar Against All Odds, Horizon Chase Turbo ve Kao Kangaroo adlı oyunlar ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatıları 39 TL ile 300 TL arasında değişen üç oyun 11 Mayıs saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

Against All Odds için Epic'te yazan açıklama şu şekilde:

“Sular kesildi. Kira ödenecek. İş yok. Zengin olma zamanı. Slaughter League’e gir, bir dizi baş döndürücü ve ölümcül çok oyunculu yarışta her şeye rağmen kazanmayı başar. Bu rekabetçi, çok oyunculu platform parti oyununda yalnızca bir kazanan olabilir, arkadaşlıklara elveda de!” Verilen diğer ücretsiz oyun Horizon Chase Turbo oldu. Bu oyunun özeti ise şöyle: “Horizon Chase Turbo, 80’lere ve 90’lara damgasını vuran oyunlardan esinlenen bir yarış oyunu. Bu oyun sınırsız bir eğlence ile klasik arcade oynanışı yeniden yaratıyor. Gazı kökle ve tadını çıkar!” Verilen üçüncü ücretsiz oyun ise Kao the Kangaroo oldu. Bu oyun içinse özet olarak “Destansı bir yolculuğa çıkın, sihirli eldivenlerde ustalaşın, yemyeşil ortamları keşfedin ve Kao’yu şimdiye kadarki en büyük hikayesine götürün!”

Horizon Chase Turbo içinse şunlar yazıyor:

“Horizon Chase Turbo, 80’lere ve 90’lara damgasını vuran oyunlardan esinlenen bir yarış oyunu. Bu oyun sınırsız bir eğlence ile klasik arcade oynanışı yeniden yaratıyor. Gazı kökle ve tadını çıkar!” Verilen üçüncü ücretsiz oyun ise Kao the Kangaroo oldu. Bu oyun içinse özet olarak “Destansı bir yolculuğa çıkın, sihirli eldivenlerde ustalaşın, yemyeşil ortamları keşfedin ve Kao’yu şimdiye kadarki en büyük hikayesine götürün!”

Haftaya ise heyecan yaratacak bir eklenti paketi hediye olarak veriliyor. Bir süre önce ücretsiz olan Sims 4 için eklenti paketleri halen ücretli. Epic Games de The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle paketini 11 Mayıs-18 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak verecek.