Overwatch 2 için çıkış tarihi nihayet belli oldu!

Overwatch 2 için soluklar tutulmuşken nihayet oyunun çıkış tarihi açıklandı. İlk oyundaki hesapların da akıbeti bu noktada belli oluyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 13:27
Overwatch 2 için çıkış tarihi nihayet belli oldu!
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Overwatch'un ilk oyunu çıktığı döneme damga vurmuş hatta ödül dahi almıştı. Bu sebeple Overwatch 2 merakla bekleniyor. Daha önce oyunun kapalı betaya çıktığı duyurulmuştu. Oyunun bunun dışında hem çıkış tarihi hem de oyunun içinden oynanış görüntüleri de oyunseverler ile buluşturuldu. 

OVERWATCH 2, 24 EKİM'DE OYNANABİLİYOR OLACAK

Blizzard tarafından bir süre önce duyurulan oyun, özellikle Overwatch tutkunlarını heyecanlandırmıştı. Zaten bir süredir yeni bir oyunun gelmesi bekleniyor olsa da resmen duyurulmuş olması beklentiyi oldukça artırmıştı. FPS meraklılarını kendine çekmesi beklenen Overwatch 2'nin 'yeni bir çağın şafağı' sloganıyla kendini öne çıkarttığını söylemek mümkün. 

Oyunun ücretsiz olacağını duyuran şirket bir de Overwatch 1 oyuncularını üzecek bir açıklama yaptı. Oyunun ilk versiyonundaki tüm sunuculara kapatacağını duyuran şirket, buradaki hesapların tamamını Overwatch 2'ye aktaracak. Yeni oyunda ise yeni haritalar, modlar, karakterler ve skiller göreceğiz.


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